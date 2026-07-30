Протести не вщухають: українці 15 днів вимагають повернути Федорова на посаду міністра оборони. ФОТОрепортаж

Масові акції за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони тривають уже 15-й день поспіль у різних містах України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої вимоги громадяни продовжили висловлювати за допомогою картонок із гаслами, з якими вони виходять на вулиці.

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Протести у різних містах

У Львові акція розпочалася близько 19:30. Учасники протесту прийшли з картонками на яких було написано: "Не всеодно хто буде МО", "Коли буде легка зима?", "Драпатий + Федоров — одна єдина соборна Україна".

В Івано-Франківську на площу перед адмінбудівлею прийшли приблизно 60 людей. В Ужгороді участь у мітингу взяли близько 20 осіб. Там звучали гасла Поверніть команду Федорова, Звільняти найкращих шлях до поразки та Ми за реформи у війську.

Також акції відбулися у Києві та Одесі. На вулиці Дерибасівській зібралися військові, волонтери та інші небайдужі громадяни. У Києві під час акції співали українські пісні.

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Вимоги учасників

Учасники акцій заявляють, що їхні вимоги залишаються незмінними. Вони наполягають на поверненні Михайла Федорова на посаду міністра оборони України та продовженні реформ у війську.

Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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