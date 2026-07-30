Протести не вщухають: українці 15 днів вимагають повернути Федорова на посаду міністра оборони. ФОТОрепортаж
Масові акції за повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони тривають уже 15-й день поспіль у різних містах України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свої вимоги громадяни продовжили висловлювати за допомогою картонок із гаслами, з якими вони виходять на вулиці.
Протести у різних містах
У Львові акція розпочалася близько 19:30. Учасники протесту прийшли з картонками на яких було написано: "Не всеодно хто буде МО", "Коли буде легка зима?", "Драпатий + Федоров — одна єдина соборна Україна".
В Івано-Франківську на площу перед адмінбудівлею прийшли приблизно 60 людей. В Ужгороді участь у мітингу взяли близько 20 осіб. Там звучали гасла Поверніть команду Федорова, Звільняти найкращих шлях до поразки та Ми за реформи у війську.
Також акції відбулися у Києві та Одесі. На вулиці Дерибасівській зібралися військові, волонтери та інші небайдужі громадяни. У Києві під час акції співали українські пісні.
Вимоги учасників
Учасники акцій заявляють, що їхні вимоги залишаються незмінними. Вони наполягають на поверненні Михайла Федорова на посаду міністра оборони України та продовженні реформ у війську.
Відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
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