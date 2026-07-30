Зеленський звільнив Федорова, бо той заважав друзям президента красти на закупівлях зброї, - Шабунін
Президент України Володимир Зеленський звільнив Михайла Федорова з посади міністра оборони через його боротьбу з корупцією на оборонних закупівлях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін пише у фейсбуку.
"Заява Федорова про основну причину його звільнення (протидія корупції) ставить крапку в дискусії про мотиви рішення президента. Зеленський звільнив Федорова, бо той заважав друзям президента красти на закупівлях зброї. Рівно з тієї ж причини Зеленський рік тому спробував знищити НАБУ і САП. Сподіваюся, що це нарешті ставить крапку в доволі інфантильній дискусії – а чи сам президент має долю в корупції своїх друзів", - зауважив Шабунін.
На його думку, це, в свою чергу, чітко пояснює чому Зеленський аж так агресивно захищає від очищення і своє ДБР, і Офіс генпрокурора, і тилове СБУ.
"Все більше ніж очевидно", - резюмує він.
Що передувало?
Раніше Федоров заявив, що не вважає себе політиком і хоче займатися побудовою систем.
Відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого
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