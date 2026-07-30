Зеленський звільнив Федорова, бо той заважав друзям президента красти на закупівлях зброї, - Шабунін

Президент України Володимир Зеленський звільнив Михайла Федорова з посади міністра оборони через його боротьбу з корупцією на оборонних закупівлях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін пише у фейсбуку.

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"Заява Федорова про основну причину його звільнення (протидія корупції) ставить крапку в дискусії про мотиви рішення президента. Зеленський звільнив Федорова, бо той заважав друзям президента красти на закупівлях зброї. Рівно з тієї ж причини Зеленський рік тому спробував знищити НАБУ і САП. Сподіваюся, що це нарешті ставить крапку в доволі інфантильній дискусії – а чи сам президент має долю в корупції своїх друзів", - зауважив Шабунін.

На його думку, це, в свою чергу, чітко пояснює чому Зеленський аж так агресивно захищає від очищення і своє ДБР, і Офіс генпрокурора, і тилове СБУ.

"Все більше ніж очевидно", - резюмує він.

Що передувало?

Раніше Федоров заявив, що не вважає себе політиком і хоче займатися побудовою систем.

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Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого

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