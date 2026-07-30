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Новини Відставка Федорова
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Федоров заявив, що не вважає себе політиком і хоче займатися побудовою систем

Федоров назвав себе менеджером, а не політиком

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що не сприймає себе як політика, а радше бачить себе менеджером, який створює та розвиває складні системи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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За словами Федорова, йому ближчий підхід управлінця, який працює над конкретними результатами.

"Чесно, не відчуваю себе політиком. Я все-таки менеджер, який будує складні системи, керує і бачить результат", - зазначив він.

Він додав, що ще нещодавно зосереджувався не на політичних питаннях, а на практичних завданнях, зокрема запуску програм для захисту українських регіонів.

Федоров не розкрив подальші плани

Колишній міністр оборони також зазначив, що тема політичних амбіцій для нього є некомфортною.

"Я буду будувати системи, точно буду будувати щось, що впливатиме на те, щоб, поки повномасштабна війна триває, ми закінчили цю війну", - сказав Федоров.

За його словами, остаточно визначитися з подальшим напрямком діяльності він планує після завершення нинішнього етапу подій у країні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Федоров про повернення на посаду міністра оборони: Я не ставив ультиматумів, комунікація з президентом ще триває

Автор: 

політика (5193) Федоров Михайло (1132)
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Топ коментарі
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Согласно данным соцопроса социологической группы Rating Group, проведенного 20-21 июля 2026 года, у Михаила Федорова нет отдельной зарегистрированной (КАРТОНКОВОЙ) партии с высоким самостоятельным парламентским рейтингом, однако его личные электоральные показатели на гипотетических президентских выборах оцениваются в 13,4% (третье место после Владимира Зеленского и Валерия Залужного).
А это означает, что его выставят техническим кандидатом ПРОТИВ Залужного в 1-м туре, причём независимо от его желания. Кто выставит? Всё те же авторы операции "Буратино" 2019 г. из кремля и ФСБ. Для тупорылого стада зайдёт со свистом.
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30.07.2026 07:19 Відповісти
+5
Побудовою кібер-гулагу він займається.
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30.07.2026 07:16 Відповісти
+5
Що ще Один Потужний....
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30.07.2026 07:21 Відповісти

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