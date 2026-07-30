Федоров заявив, що не вважає себе політиком і хоче займатися побудовою систем
Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що не сприймає себе як політика, а радше бачить себе менеджером, який створює та розвиває складні системи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".
За словами Федорова, йому ближчий підхід управлінця, який працює над конкретними результатами.
"Чесно, не відчуваю себе політиком. Я все-таки менеджер, який будує складні системи, керує і бачить результат", - зазначив він.
Він додав, що ще нещодавно зосереджувався не на політичних питаннях, а на практичних завданнях, зокрема запуску програм для захисту українських регіонів.
Федоров не розкрив подальші плани
Колишній міністр оборони також зазначив, що тема політичних амбіцій для нього є некомфортною.
"Я буду будувати системи, точно буду будувати щось, що впливатиме на те, щоб, поки повномасштабна війна триває, ми закінчили цю війну", - сказав Федоров.
За його словами, остаточно визначитися з подальшим напрямком діяльності він планує після завершення нинішнього етапу подій у країні.
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