Федоров заявив, що не вважає себе політиком і хоче займатися побудовою систем

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що не сприймає себе як політика, а радше бачить себе менеджером, який створює та розвиває складні системи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

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За словами Федорова, йому ближчий підхід управлінця, який працює над конкретними результатами.

"Чесно, не відчуваю себе політиком. Я все-таки менеджер, який будує складні системи, керує і бачить результат", - зазначив він.

Він додав, що ще нещодавно зосереджувався не на політичних питаннях, а на практичних завданнях, зокрема запуску програм для захисту українських регіонів.

Федоров не розкрив подальші плани

Колишній міністр оборони також зазначив, що тема політичних амбіцій для нього є некомфортною.

"Я буду будувати системи, точно буду будувати щось, що впливатиме на те, щоб, поки повномасштабна війна триває, ми закінчили цю війну", - сказав Федоров.

За його словами, остаточно визначитися з подальшим напрямком діяльності він планує після завершення нинішнього етапу подій у країні.

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