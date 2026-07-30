Федоров заявил, что не считает себя политиком и хочет заниматься построением систем

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не считает себя политиком, а скорее видит себя менеджером, создающим и развивающим сложные системы.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Федорова, ему ближе подход управленца, который работает над конкретными результатами.

"Честно говоря, не чувствую себя политиком. Я все-таки менеджер, который строит сложные системы, управляет и видит результат", — отметил он.

Он добавил, что еще недавно сосредотачивался не на политических вопросах, а на практических задачах, в частности на запуске программ по защите украинских регионов.

Федоров не раскрыл дальнейшие планы

Бывший министр обороны также отметил, что тема политических амбиций для него является неудобной.

"Я буду создавать системы, точно буду создавать что-то, что будет способствовать тому, чтобы, пока продолжается полномасштабная война, мы закончили эту войну", — сказал Федоров.

По его словам, окончательно определиться с дальнейшим направлением деятельности он планирует после завершения нынешнего этапа событий в стране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Федоров о возвращении на пост министра обороны: Я не ставил ультиматумов, общение с президентом продолжается