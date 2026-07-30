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Новости Отставка Федорова
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Федоров заявил, что не считает себя политиком и хочет заниматься построением систем

Федоров назвал себя менеджером, а не политиком

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что не считает себя политиком, а скорее видит себя менеджером, создающим и развивающим сложные системы.

Как сообщает Цензор.НЕТ,об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

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По словам Федорова, ему ближе подход управленца, который работает над конкретными результатами.

"Честно говоря, не чувствую себя политиком. Я все-таки менеджер, который строит сложные системы, управляет и видит результат", — отметил он.

Он добавил, что еще недавно сосредотачивался не на политических вопросах, а на практических задачах, в частности на запуске программ по защите украинских регионов.

Федоров не раскрыл дальнейшие планы

Бывший министр обороны также отметил, что тема политических амбиций для него является неудобной.

"Я буду создавать системы, точно буду создавать что-то, что будет способствовать тому, чтобы, пока продолжается полномасштабная война, мы закончили эту войну", — сказал Федоров.

По его словам, окончательно определиться с дальнейшим направлением деятельности он планирует после завершения нынешнего этапа событий в стране.

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Автор: 

политика (7771) Федоров Михаил (924)
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Топ комментарии
+8
Побудовою кібер-гулагу він займається.
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30.07.2026 07:16 Ответить
+8
Согласно данным соцопроса социологической группы Rating Group, проведенного 20-21 июля 2026 года, у Михаила Федорова нет отдельной зарегистрированной (КАРТОНКОВОЙ) партии с высоким самостоятельным парламентским рейтингом, однако его личные электоральные показатели на гипотетических президентских выборах оцениваются в 13,4% (третье место после Владимира Зеленского и Валерия Залужного).
А это означает, что его выставят техническим кандидатом ПРОТИВ Залужного в 1-м туре, причём независимо от его желания. Кто выставит? Всё те же авторы операции "Буратино" 2019 г. из кремля и ФСБ. Для тупорылого стада зайдёт со свистом.
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30.07.2026 07:19 Ответить
+6
Що ще Один Потужний....
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30.07.2026 07:21 Ответить

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