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Новости Отставка Федорова
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Зеленский уволил Федорова, потому что тот мешал друзьям президента воровать при закупках оружия, - Шабунин

Зеленский и Федоров

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за его борьбы с коррупцией в сфере оборонных закупок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин пишет в Facebook.

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"Заявление Федорова об основной причине его увольнения (противодействие коррупции) ставит точку в дискуссии о мотивах решения президента. Зеленский уволил Федорова, потому что тот мешал друзьям президента воровать при закупках оружия. Именно по той же причине Зеленский год назад попытался уничтожить НАБУ и САП. Надеюсь, что это наконец-то ставит точку в довольно инфантильной дискуссии - а имеет ли сам президент долю в коррупции своих друзей", - отметил Шабунин.

По его мнению, это, в свою очередь, четко объясняет, почему Зеленский так агрессивно защищает от чистки и свое ГБР, и Офис генпрокурора, и тыловую СБУ.

"Все более чем очевидно", - резюмирует он.

Что этому предшествовало?

Ранее Федоров заявил, что не считает себя политиком и хочет заниматься построением систем.

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Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого

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Шубунин, скриншот

Автор: 

Зеленский Владимир (25379) Минобороны (9981) Шабунин Виталий (682) Федоров Михаил (924)
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Топ комментарии
+11
особливо замішаний, в процес звільнення Федорова, Агрохімія - голова зеленої фракції.
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30.07.2026 11:17 Ответить
+5
Шабуня, як завжди. Однобоко подає. Не розазує, що Фьодоров така ж сама Зе-сволота, і крав не менше решти. А в МО сів на гігантські потоки, і почав перетягувати схематози на себе.
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30.07.2026 11:27 Ответить
+4
Вирішили що красти повинен хтось один.
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30.07.2026 11:15 Ответить

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