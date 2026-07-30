Зеленский уволил Федорова, потому что тот мешал друзьям президента воровать при закупках оружия, - Шабунин

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за его борьбы с коррупцией в сфере оборонных закупок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин пишет в Facebook.

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"Заявление Федорова об основной причине его увольнения (противодействие коррупции) ставит точку в дискуссии о мотивах решения президента. Зеленский уволил Федорова, потому что тот мешал друзьям президента воровать при закупках оружия. Именно по той же причине Зеленский год назад попытался уничтожить НАБУ и САП. Надеюсь, что это наконец-то ставит точку в довольно инфантильной дискуссии - а имеет ли сам президент долю в коррупции своих друзей", - отметил Шабунин.

По его мнению, это, в свою очередь, четко объясняет, почему Зеленский так агрессивно защищает от чистки и свое ГБР, и Офис генпрокурора, и тыловую СБУ.

"Все более чем очевидно", - резюмирует он.

Что этому предшествовало?

Ранее Федоров заявил, что не считает себя политиком и хочет заниматься построением систем.

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Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого

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