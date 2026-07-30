Зеленский уволил Федорова, потому что тот мешал друзьям президента воровать при закупках оружия, - Шабунин
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова с поста министра обороны из-за его борьбы с коррупцией в сфере оборонных закупок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин пишет в Facebook.
"Заявление Федорова об основной причине его увольнения (противодействие коррупции) ставит точку в дискуссии о мотивах решения президента. Зеленский уволил Федорова, потому что тот мешал друзьям президента воровать при закупках оружия. Именно по той же причине Зеленский год назад попытался уничтожить НАБУ и САП. Надеюсь, что это наконец-то ставит точку в довольно инфантильной дискуссии - а имеет ли сам президент долю в коррупции своих друзей", - отметил Шабунин.
По его мнению, это, в свою очередь, четко объясняет, почему Зеленский так агрессивно защищает от чистки и свое ГБР, и Офис генпрокурора, и тыловую СБУ.
"Все более чем очевидно", - резюмирует он.
Что этому предшествовало?
Ранее Федоров заявил, что не считает себя политиком и хочет заниматься построением систем.
Отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого
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