"Міша не буде заважати картонковому майдану з гаслами про відставку Президента. Йому подобається", - "слуга народу" Богуцька

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Ліза Богуцька заявила, що після перегляду інтерв'ю колишнього міністра оборони Михайла Федорова для "Української правди" дійшла висновку: він не збирається протидіяти протестам із вимогами його повернення на посаду або відставки Президента.

Про це Богуцька написала у своєму фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

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За словами депутатки, під час інтерв'ю Федоров не критикував Президента Володимира Зеленського та, на її думку, залишив можливість для повернення на посаду міністра оборони.

Водночас вона звернула увагу на слова Федорова про підтримку людей, які вимагають його повернення.

"Мій висновок: Міша залишає вікно можливостей і одночасно не буде заважати "картонковому майдану" з гаслами про відставку Президента, з матюками і навіть зі своїм спотвореним прізвищем (Федоренко, або Федорчук). Таке собі... Йому подобається", – написала Богуцька.

Також нардепка пише, що, на її думку, Федоров не очікував своєї популярності, називаючи його "третім у рейтингу після Президента і Залужного". Вона вважає, що він намагатиметься й надалі зміцнювати свої політичні позиції.

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Окрім цього, депутатка звернула увагу на заяву Федорова про те, що, якщо Президент не поверне його на посаду, він створить "щось своє", але й надалі працюватиме заради перемоги України.

Водночас Богуцька поставила питання, чому Федоров не погодився на іншу запропоновану Президентом посаду, яка також дала б йому можливість працювати для перемоги та просувати свої ідеї через Головнокомандувача, якого він поважає.

Найбільше ж Ліза Богуцька розкритикувала роботу "Української правди" під час інтерв'ю, заявивши, що видання намагалося отримати від співрозмовника негативні висловлювання про Президента та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

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