"Миша не будет мешать картонному майдану с лозунгами об отставке Президента. Ему это нравится", - "слуга народа" Богуцкая

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Лиза Богуцкая заявила, что после просмотра интервью бывшего министра обороны Михаила Федорова для "Украинской правды" пришла к выводу: он не собирается противодействовать протестам с требованиями его возвращения на должность или отставки президента.

Об этом Богуцкая написала в своем Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам депутата, во время интервью Федоров не критиковал президента Владимира Зеленского и, по ее мнению, оставил возможность для возвращения на пост министра обороны.

В то же время она обратила внимание на слова Федорова о поддержке людей, требующих его возвращения.

"Мой вывод: Миша оставляет окно возможностей и одновременно не будет мешать "картонному майдану" с лозунгами об отставке президента, с матом и даже со своей искаженной фамилией (Федоренко или Федорчук). Такое себе... Ему это нравится", — написала Богуцкая.

Также народный депутат пишет, что, по ее мнению, Федоров не ожидал такой популярности, называя его "третьим в рейтинге после президента и Залужного". Она считает, что он будет и дальше пытаться укреплять свои политические позиции.

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Кроме того, депутат обратила внимание на заявление Федорова о том, что, если президент не вернет его на должность, он создаст "что-то свое", но и в дальнейшем будет работать ради победы Украины.

В то же время Богуцкая задала вопрос, почему Федоров не согласился на другую предложенную президентом должность, которая также дала бы ему возможность работать ради победы и продвигать свои идеи через главнокомандующего, которого он уважает.

Больше всего же Лиза Богуцкая раскритиковала работу "Украинской правды" во время интервью, заявив, что издание пыталось выудить из собеседника негативные высказывания о Президенте и главе Офиса Президента Андрее Ермаке.

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