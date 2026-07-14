Україна має готуватися до ще важчих ударів РФ по критичній інфраструктурі взимку, - Бутусов

У відповідь на українські удари по російській логістиці та паливно-енергетичному комплексу РФ нарощуватиме атаки по критичній інфраструктурі України. Державі та суспільству вже зараз необхідно готуватися до складної зими й посилювати автономність енергетики, міст і військ.

Про це командир роти БпЛА 23 штурмового полку в складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" Юрій Бутусов заявив в інтерв'ю "УП", інформує Цензор.НЕТ.

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Як РФ відповідає на українські далекобійні удари

На його переконання, коли ми робимо боляче ворогу, він намагається завдати дзеркальної відповіді. Масові удари по об'єктах забезпечення пальним всі відчувають - і держава, і суспільство, і армія. Це серйозний виклик.

"Як ми кинули свої найбільші ресурси в стратегічне ураження російської логістики і російського паливно-енергетичного комплексу, так само і ворог відповідає нам. І буде відповідати в кілька разів сильніше, бо номенклатура засобів ураження в росіян більша, як і можливості з їх масштабування та виробництва.

Коли ми робимо якийсь стратегічний хід, за ними йдуть пропорційні симетричні дії ворога. Погано буде в Росії, але і в Україні теж важко", - переконаний Бутусов.

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Україну закликають готуватися до складнішої зими

Він нагадав, що противник з 2022 року завдаває удари по нашому паливно-енергетичному комплексу і логістиці.

"Зараз треба готувати державу до того, що взимку ворог завдасть ще більш важких ударів, ніж минулої зими. Потрібна автономність: автономність військ, автономність міст, автономність суспільства, населення.

Треба готуватися до критичних кризових явищ у тилу, пов'язаних з ураженням ворогом об'єктів критичної інфраструктури. Це виклик, готуватися до якого варто було ще з минулої зими. Це максимально актуальне питання для кожного українця. Кожного підприємця, кожного військовослужбовця", - резюмує він.

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