РФ атакує енергооб’єкти групами до 25 дронів, кількість уражень зросла на 36%, - "Укренерго"

Російські війська значно посилили атаки на енергетичну інфраструктуру України. Цьогоріч кількість уражень зросла на 36%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив голова правління "Укренерго"Віталій Зайченко.

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Він наголосив, що ворог наразі атакує один об'єкт 20-25 дронами, тоді як на початку повномасштабної війни було 3-4 БпЛА. Кірм того, окупанти здійснюють комплексні атаки, намагаючись одночасно зруйнувати і генерацію, і транспортування електрики.

"Збитки лише Укренерго вже наблизилися до 90 млрд грн. Зростає кількість уражень, особливо цьогоріч - на 36% порівняно із першим півріччям минулого року", - сказав Зайченко.

Втрати генерації та недоотримані доходи

Внаслідок російських атак Україна втратила близько 50% потужності виробництва електрики, при цьому найбільше постраждала саме маневрова генерація. Через вимушені відключення електроенергії, обумовлені російськими атаками, НЕК "Укренерго" недоотримало 4 млрд грн доходу.

"У січні-квітні цього року вимушені обмеження електропостачання зменшили фактичне споживання електроенергії приблизно на 6,5 млрд кВт-год. Це приблизно 1135 діб середнього споживання такого міста, як Київ. Таке скорочення знижує доходи Укренерго", - сказав Зайченко.

Голова правління компанії зазначив, що недоотримання доходів стало однією з причин перегляду тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії. За даними "Укренерго", із початку 2026 року обсяг недоотриманих доходів сягнув 4 млрд грн.

Енергосистема працює в умовах нових викликів

Водночас енергосистема України стикається з низкою викликів, серед яких - зростання споживання електроенергії в окремих регіонах, необхідність інтеграції відновлюваних джерел енергії та забезпечення стабільної роботи мереж в умовах постійних російських атак. За словами очільника "Укренерго", розвиток нових генеруючих потужностей є питанням не лише економіки, а й енергетичної безпеки держави.

Також він навів дані щодо масштабів знеструмлень, спричинених російськими ударами. Зокрема, у січні без електропостачання одночасно залишалися в середньому 6,1 млн точок обліку, у лютому - 6,5 млн, а в березні - 3,8 млн.

"Фактична кількість людей, які залишалися без світла, була більшою", - зауважив Зайченко.

За його словами, найбільшу кількість одночасно знеструмлених споживачів зафіксовано 8 лютого - понад 12 млн.

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