РФ атакует энергообъекты группами до 25 дронов, количество поражений выросло на 36%, - "Укрэнерго"

Российские войска значительно активизировали атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. В этом году количество поражений выросло на 36%.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

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Он подчеркнул, что в настоящее время противник атакует один объект 20–25 дронами, тогда как в начале полномасштабной войны их было 3–4. Кроме того, оккупанты проводят комплексные атаки, пытаясь одновременно разрушить и генерацию, и транспортировку электроэнергии.

"Убытки только "Укрэнерго" уже приблизились к 90 млрд грн. Растет количество поражений, особенно в этом году — на 36% по сравнению с первым полугодием прошлого года", — сказал Зайченко.

Потери генерации и недополученные доходы

В результате российских атак Украина потеряла около 50% мощности производства электроэнергии, при этом больше всего пострадала именно маневровая генерация. Из-за вынужденных отключений электроэнергии, вызванных российскими атаками, НЭК "Укрэнерго" недополучила 4 млрд грн дохода.

"В январе–апреле этого года вынужденные ограничения электроснабжения сократили фактическое потребление электроэнергии примерно на 6,5 млрд кВт·ч. Это примерно 1135 суток среднего потребления такого города, как Киев. Такое сокращение снижает доходы "Укрэнерго", — сказал Зайченко.

Председатель правления компании отметил, что недополучение доходов стало одной из причин пересмотра тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии. По данным "Укрэнерго", с начала 2026 года объем недополученных доходов достиг 4 млрд грн.

Энергосистема работает в условиях новых вызовов

В то же время энергосистема Украины сталкивается с рядом вызовов, среди которых — рост потребления электроэнергии в отдельных регионах, необходимость интеграции возобновляемых источников энергии и обеспечение стабильной работы сетей в условиях постоянных российских атак. По словам главы "Укрэнерго", развитие новых генерирующих мощностей является вопросом не только экономики, но и энергетической безопасности государства.

Также он привел данные о масштабах отключений электроэнергии, вызванных российскими ударами. В частности, в январе без электроснабжения одновременно оставались в среднем 6,1 млн точек учета, в феврале — 6,5 млн, а в марте — 3,8 млн.

"Фактическое количество людей, оставшихся без света, было больше", — отметил Зайченко.

По его словам, наибольшее количество одновременно оставшихся без электричества потребителей было зафиксировано 8 февраля — более 12 млн.

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