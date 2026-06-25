Летом возможны длительные отключения света из-за жары и обстрелов объектов энергетики, - "Укрэнерго"

Из-за жаркой погоды и ударов РФ по энергетической инфраструктуре в Украине могут вводиться длительные отключения электроэнергии в пиковые периоды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

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Он отметил, что в украинской энергосистеме сейчас наблюдается относительно стабильная ситуация, однако риски новых массированных атак со стороны РФ остаются высокими.

При этом Зайченко подчеркнул, что российские войска хорошо знакомы с архитектурой украинской энергосистемы и целенаправленно пытаются воздействовать на ее уязвимые элементы.

В то же время, как отмечается, РФ не располагает полной информацией о распределенной генерации, однако пытается её получить. В прифронтовых регионах уже фиксировались удары по небольшим энергообъектам.

Попадания по объектам генерации и подготовка к балансировке системы

В "Укрэнерго" подтверждают, что крупные объекты генерации остаются известными противнику, и на этой неделе уже были зафиксированы удары по энергетической инфраструктуре.

"Враг знает о крупных объектах генерации, даже на этой неделе уже были нанесены удары по ним. Если будут массированные атаки на генерацию, потребуется балансировать энергосистему. Это возможно за счет ограничений и отключений", - отметил глава "Укрэнерго".

Летняя ситуация лучше, чем в 2025 году

В то же время в энергосистеме подчеркивают, что этим летом ситуация значительно лучше, чем в предыдущие годы, благодаря:

росту доли распределенной генерации

строительству новых электростанций с повышенным уровнем защиты

усилению защиты подстанций

большей устойчивости энергосистемы

Возможные графики отключений

Несмотря на это, в случае массированных атак и жары свыше 30 °C возможны ограничения потребления электроэнергии.

"Потенциально, после массированных обстрелов, возможны даже не 2-3 часа, а до 5 часов в пиковые периоды", - отметил Зайченко.

По оценке специалистов, дневная нагрузка может покрываться за счет атомной и возобновляемой генерации, а также импорта электроэнергии. В то же время вечерние пики потребления могут потребовать временных ограничений для балансировки системы.

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