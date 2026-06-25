Влітку можливі тривалі відключення світла через спеку та обстріли енергетики, - "Укренерго"

Через спекотну погоду та удари РФ по енергетичній інфраструктурі в Україні можуть запроваджувати тривалі відключення електроенергії у пікові періоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

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Він зазначив, що в українській енергосистемі наразі спостерігається відносно стабільна ситуація, однак ризики нових масованих атак з боку РФ залишаються високими.

При цьому Зайченко наголосив, що російські війська добре обізнані з архітектурою української енергосистеми та цілеспрямовано намагаються впливати на її вразливі елементи.

Водночас як зазначається, РФ не має повної інформації щодо розподіленої генерації, однак намагається її отримати. У прифронтових регіонах уже фіксувалися удари по невеликих енергооб’єктах.

Влучання по генерації та підготовка до балансування системи

У "Укренерго" підтверджують, що великі об’єкти генерації залишаються відомими противнику, і цього тижня вже були зафіксовані удари по енергетичній інфраструктурі.

"Велику генерацію ворог знає, навіть цього тижня вже були влучання по ній. Якщо будуть масовані атаки по генерації, потрібно буде балансувати енергосистему. Це можливо за рахунок обмежень та відключень", - зазначив голова "Укренерго".

Літня ситуація краща, ніж у 2025 році

Водночас в енергосистемі підкреслюють, що цього літа ситуація є значно кращою, ніж у попередні роки, завдяки:

зростанню частки розподіленої генерації

будівництву нових електростанцій із підвищеним рівнем захисту

посиленню захисту підстанцій

більшій стійкості енергосистеми

Можливі графіки відключень

Попри це, у разі масованих атак та спеки понад 30°C можливі обмеження споживання електроенергії.

"Потенційно, після масованих обстрілів, можливі навіть не 2-3 години, а до 5 годин у пікові періоди", - зазначив Зайченко.

За оцінкою фахівців, денне навантаження може покриватися за рахунок атомної та відновлюваної генерації, а також імпорту електроенергії. Водночас вечірні піки споживання можуть вимагати тимчасових обмежень для балансування системи.

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