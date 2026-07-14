Украина должна готовиться к еще более сильным ударам РФ по критической инфраструктуре зимой, - Бутусов

В ответ на украинские удары по российской логистике и топливно-энергетическому комплексу РФ будет наращивать атаки на критическую инфраструктуру Украины. Государству и обществу уже сейчас необходимо готовиться к сложной зиме и усиливать автономность энергетики, городов и войск.

Об этом командир роты БПЛА 23-го штурмового полка в составе 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрий Бутусов заявил в интервью "УП", сообщает Цензор.НЕТ.

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Как РФ отвечает на украинские удары на большие расстояния

По его мнению, когда мы наносим удар по врагу, он пытается нанести зеркальный ответ. Массовые удары по объектам обеспечения топливом ощущают все - и государство, и общество, и армия. Это серьезный вызов.

"Как мы бросили свои крупнейшие ресурсы на стратегическое поражение российской логистики и российского топливно-энергетического комплекса, так же и враг отвечает нам. И будет отвечать в несколько раз сильнее, потому что номенклатура средств поражения у россиян шире, как и возможности по их масштабированию и производству.

Когда мы делаем какой-то стратегический ход, за ним следуют пропорциональные симметричные действия врага. В России будет плохо, но и в Украине тоже тяжело", - убежден Бутусов.

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Украину призывают готовиться к более сложной зиме

Он напомнил, что противник с 2022 года наносит удары по нашему топливно-энергетическому комплексу и логистике.

"Сейчас нужно готовить государство к тому, что зимой враг нанесет еще более тяжелые удары, чем прошлой зимой. Нужна автономность: автономность войск, автономность городов, автономность общества, населения.

Нужно готовиться к критическим кризисным явлениям в тылу, связанным с поражением врагом объектов критической инфраструктуры. Это вызов, к которому стоило готовиться еще с прошлой зимы. Это максимально актуальный вопрос для каждого украинца. Каждого предпринимателя, каждого военнослужащего", - резюмирует он.

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