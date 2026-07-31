Ситуация на многих участках фронта, без преувеличения, - критическая, - Бутусов

Ситуация на ряде участков фронта остается критической, а российские войска продолжают наступать, в частности - в районе Константиновки, Дружковки и Славянска.

Об этом в интервью журналистке Ирине Ромалийской заявил командир роты БПЛА 23-го штурмового полка 2-го корпуса Нацгвардии "Хартія" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Где сейчас идут самые сложные бои?

"На фронте все участки сложные, потому что мы воюем с врагом, у которого преимущество в силах. Нет такого участка, где россияне уступали бы нам, и их было бы меньше, а мы были бы в больших силах. Везде идет очень тяжелая борьба. На большинстве участков фронта у врага есть преимущество в количестве многих видов вооружения, в количестве людей", - пояснил он.

По словам Бутусова, большую тревогу вызывает ситуация в Константиновке.

Читайте: Украина должна готовиться к еще более сильным ударам РФ по критической инфраструктуре зимой, - Бутусов

"К сожалению, враг уже может проникать в большую часть города. Враг глубоко обходит (Константиновку. - Ред.) в направлении Дружковки. Сейчас бои идут в селе Алексеево-Дружковка. Есть действительно серьезные вызовы.

Враг также приближается к окраинам Дружковки. Это тоже большой вызов. Враг фактически захватил большую часть Покровска, Мирнограда, Часова Яра. И пытается вытеснить нас даже за пределы административных границ этих населенных пунктов.

Враг приближается к Славянску, буквально в нескольких километрах. И к Славянской ТЭЦ, которая является очень важным пунктом накопления", - рассказал командир.

Ситуация на многих участках, без преувеличения, критическая.

"Идут тяжелые бои, и враг продвигается. Мы, пока что, к сожалению, не можем его остановить на многих участках. На некоторых фронт остановлен, враг уничтожается, продвижения нет. На некоторых — враг продолжает идти вперед", - добавил он.

Читайте также: В интересах национальной безопасности необходимо немедленно изменить процедуру регистрации Starlink, - Бутусов

Риски

По мнению Бутусова, эта ситуация представляет собой очень большой риск.

"Потому что у нас идут огромные политические баталии. Все говорят об интервью, о митингах, обо всем остальном. В то время, когда мы об этом говорим, никакие решения у власти относительно реальных изменений, которые остро необходимы, не принимаются. Новый главнокомандующий сейчас изучает обстановку, на него обрушился огромный объем информации, ему нужно формировать команду, принимать решения, знакомиться с иностранными партнерами, налаживать взаимодействие, изучать тысячи вопросов, которые ему необходимо знать как главнокомандующему при передаче-приеме дел", - сказал командир.

Сейчас в управлении сложилась очень тяжелая ситуация, подчеркнул Бутусов.

"Точно так же в управлении разбирается новый министр обороны. Ситуация очень тяжелая. И я надеюсь, что все же под давлением событий, под давлением потерь у нас начнут приниматься системные решения, связанные с децентрализацией управления войсками, с правильным назначением адекватных командиров на различные должности. С усилением корпусной составляющей, с усилением ответственности за участок, начнут прислушиваться к мнению тех командиров корпусов, которые в этой войне демонстрируют высокие боевые результаты", - подытожил он.

Полный эфир смотрите по ссылке.

Читайте: Федорова сняли с должности из-за глубинных причин, которые Зеленский не озвучил, - Бутутсов