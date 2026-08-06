"Протягнули трьох у фінал": прокурор САП у суді заявив, що Стефанішина впливала на конкурс з обрання голови НАЗК

Під час засідання з обрання запобіжного заходу колишній віцепрем’єрці та експосолу України в США Ользі Стефанішиній прокурор САП заявив, що вона, ймовірно, впливала на конкурс з обрання керівника Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) через підконтрольних владі членів конкурсної комісії.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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Прямі інструкції для комісії

У залі суду прокурор САП озвучив листування Стефанішиної з керівником її служби – Олександром Буханевичем – в якому вони між собою узгоджували українських членів комісії на конкурс на голову НАЗК.

Як зазначає ЦПК, Буханевич, зокрема, питав у Стефанішиної про інструкцію для конкурсної комісії.

Буханевич: "Доброго дня. Сьогодні о 16 перше засідання комісії НАЗК. Хотілося б почути від вас інструкції, побажання поради перед першим засіданням. Щоб бути корисним і не підвести. Думаю будуть обирати голову комісії, кого підтримувати?"

Далі Буханевич надіслав Стефанішиній таке повідомлення: "Хочу порадитись з приводу конкурсу НАЗК, коли зручно набрати".

На це Стефанішина відповіла: "Гупяк" (нинішній заступник голови НАЗК Сергій Гупяк, який раніше працював в ДБР, - ред.).

Крім того, судячи з доказів НАБУ і САП, Стефанішина та Буханевич заздалегідь узгоджували кандидатів.

Зокрема від Стефанішиної було повідомлення зі списком кандидатів:

Стефанішина: "Павлущик (нинішній голова НАЗК, - ред.), Степанян (керівник департаменту Міноборони, - ред.), Гацелюк (член ВККС, - ред.), Гупяк (нинішній заступник голови НАЗК, експрацівник ДБР, - ред.). "

Стефанішина: "Гупяк в пріоритеті".

Буханевич: "Зрозумів".

Ручне коригування балів

Також Стефанішина пересилала Буханевичу повідомлення про конкурс до НАЗК від невстановленої особи:

"Це Івановська почала перевіряти бачення НАЗК. Щось бачення вибиваються з нашої схеми… Скомарову (керівник підрозділу детективів НАБУ, - ред.) явно не варто 30 балів ставити. Йому взагалі треба постаратись якомога менше поставити, бо в нього максимум майже".

У відповідь співбесідник переслав їй повідомлення від члена комісії:

"Я це знаю, це було до вашого дзвінка, якраз вчора ввечері перевіряла в нього реально класне есе, вибачте. "Червоним" я поставила низький бал. Юрійчук і Скомаров "жовті"… Що тепер робити, запитати, чи можу я повторно перевірити? Спалюсь. Питати?"

Далі вони також обговорювали, що через міжнародних експертів у комісії "кандидат під сумнівом":

Буханевич пересилає Стефанішиній таке повідомлення: "Останній список допущених до фіналу буде у вівторок, але судячи з реакції міжнародних членів комісії сказав… сказав, що цей кандидат під сумнівом. Андрій (ймовірно член конкурсної комісії від донора Андрій Козлов, - ред.) його переконає, і всі вони від донорів тобто їх голоси переважають наші".

Крім того, в листуванні йшлося про те, що один з кандидатів – Гацелюк – йде на виліт, однак членкиня конкурсної комісії (ймовірно Алла Івановська, - ред.) зазначає:

"Ми з Наталкою (інша членкиня комісії Наталія Оніщенко, - ред.) з усіх сил доводимо, що треба пропустити".

Далі прокурор зачитав переслане повідомлення від членкині конкурсної комісії Івановської, там були попередні листування і повідомлення: "Зате Павлущик молодець".

Після цього Стефанішина пересилала повідомлення з вказівкою не допустити відкрите обговорення кандидатів:

"По конкурсу дуже важливо сказати, щоб Оніщенко і Алла (ймовірно, членкині комісії за урядовою квотою Наталія Оніщенко та Алла Івановська, - ред.) не підтримували відкрите обговорення кандидатів з метою відбору їх для фінального інтервʼю. Бо ця пропозиція дуже шкідлива".

Та, як зазначає ЦПК, були готові "воювати до останнього", щоб не допустити відкрите обговорення.

Крім того, вони раділи тому, що протягнули трьох потрібних кандидатів у фінал: "Ух протягнули трьох у фінал, це було нелегко".

Також члени конкурсної комісії погоджували запитання до кандидатів, які ставили на співбесідах. Крім того, Буханевич зазначав, що у Павлущика найбільше шансів пройти.

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Підозра Стефанішиній

Нагадаємо, що 5 серпня антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.

Сторона обвинувачення вимагає як запобіжний захід для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, заставу у вигляді 13 мільйонів 100 тисяч гривень.

Зодом стало відомо, що обрання запобіжного заходу для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, перенесли на четвер, 6 серпня.

Можлива причетність Стефанішиної до корупції

Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

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