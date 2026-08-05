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Обрання запобіжного заходу Стефанішиній: суд оголосить рішення 6 серпня. ВIДЕО

Обрання запобіжного заходу для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, перенесли на четвер, 6 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Радіо Свобода".

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Під час засідання Стефанішина заявила, що озвучена прокурором САП сума застави в 13,3 млн. гривень є завеликою, адже повернення в Україну зі США та судовий процес є фінансово затратними для неї.

Вона попросила зменшити суму застави.

Підозра Стефанішиній

Нагадаємо, що 5 серпня антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.

Сторона обвинувачення вимагає як запобіжний захід для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, заставу у вигляді 13 мільйонів 100 тисяч гривень.

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Можлива причетність Стефанішиної до корупції

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Автор: 

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