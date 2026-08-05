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Новини Підозра Стефанішиній
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Прокурори просять для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді 13 млн гривень застави

Для Стефанішиної прокурори просять заставу в 13,1 млн грн

Сторона обвинувачення вимагає як запобіжний захід для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, заставу у вигляді 13 мільйонів 100 тисяч гривень.

Про це із зали суду повідомляє hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція сторони обвинувачення 

Повідомляється, що прокурор вважає, що існують ризики, що Стефанішина буде переховуватися.

Він зазначив, що Стефанішина перебувала на високих державних посадах і як посол у США вона, мовляв, набула зв’язків, які могли б допомогти їй переховуватися.

Крім того, вона має низку закордонних і дипломатичних паспортів та може вільно перетинати кордон.

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Що передувало

Нагадаємо, що 5 серпня антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.

Можлива причетність Стефанішиної до корупції

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Автор: 

запобіжний захід (700) Стефанішина Ольга спецуповноважена (391)
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Топ коментарі
+8
Стефанчуки, аброхамій, кабміндічі, єрмак і татаров, мабуть уже бігають по адресам з шапкою для збору грошей???
Милованов з свириденко, як вчитель і вчителиця, теж у студентів «заліки приймають»….
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05.08.2026 17:29 Відповісти
+7
Так то " просто слідчі дії" як каже Стефанишина 😸. За просто дії 13 лямів?) а так може бути?) а взагалі з часом вона стає схожа на прес алкаше Захарову, як і вся українська влада на маленьку російську копію. 🤬🤬
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05.08.2026 17:29 Відповісти
+5
в нашій владі є хоч одна особа, яка не замішана у корупціонних скандалах?
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05.08.2026 17:41 Відповісти

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