Прокурори просять для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді 13 млн гривень застави

Сторона обвинувачення вимагає як запобіжний захід для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, заставу у вигляді 13 мільйонів 100 тисяч гривень.

Про це із зали суду повідомляє hromadske, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція сторони обвинувачення

Повідомляється, що прокурор вважає, що існують ризики, що Стефанішина буде переховуватися.

Він зазначив, що Стефанішина перебувала на високих державних посадах і як посол у США вона, мовляв, набула зв’язків, які могли б допомогти їй переховуватися.

Крім того, вона має низку закордонних і дипломатичних паспортів та може вільно перетинати кордон.

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Що передувало

Нагадаємо, що 5 серпня антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.

Можлива причетність Стефанішиної до корупції

Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

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