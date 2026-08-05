Прокурори просять для Стефанішиної запобіжний захід у вигляді 13 млн гривень застави
Сторона обвинувачення вимагає як запобіжний захід для експосла України в США Ольги Стефанішиної, яку підозрюють в незаконному збагаченні, заставу у вигляді 13 мільйонів 100 тисяч гривень.
Про це із зали суду повідомляє hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
Позиція сторони обвинувачення
Повідомляється, що прокурор вважає, що існують ризики, що Стефанішина буде переховуватися.
Він зазначив, що Стефанішина перебувала на високих державних посадах і як посол у США вона, мовляв, набула зв’язків, які могли б допомогти їй переховуватися.
Крім того, вона має низку закордонних і дипломатичних паспортів та може вільно перетинати кордон.
Що передувало
Нагадаємо, що 5 серпня антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.
Можлива причетність Стефанішиної до корупції
- Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.
- САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.
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