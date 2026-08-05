НАБУ повідомило Стефанішиній про підозру: їй обирають запобіжний захід

Антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.

Про це повідомила пресслужба ЦПК, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зараз Вищий антикорсуд обирає їй запобіжний захід.

За даними ЦПК, йдеться про незаконне збагачення.

"Зокрема, прокурор САП повідомляє про факти набуття майна іншими особами, які здійснювались за дорученням підозрюваної.



Стефанішина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири.



Крім того, вона не вказала користування Мерседесом, записаним на підлеглого", - йдеться в повідомленні.

За словами прокурора, сумарна вартість набутих за півтора роки активів склала 13,9 млн грн.

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Можлива причетність Стефанішиної до корупції

Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

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