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Новини Підозра Стефанішиній
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НАБУ повідомило Стефанішиній про підозру: їй обирають запобіжний захід

Антикорупційні органи повідомили про підозру колишній віцепремʼєрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній.

Про це повідомила пресслужба ЦПК, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зараз Вищий антикорсуд обирає їй запобіжний захід.

Стефанішиній повідомили про підозру: суд обирає запобіжний захід

За даними ЦПК, йдеться про незаконне збагачення.

"Зокрема, прокурор САП повідомляє про факти набуття майна іншими особами, які здійснювались за дорученням підозрюваної.

Стефанішина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири.

Крім того, вона не вказала користування Мерседесом, записаним на підлеглого", - йдеться в повідомленні.

За словами прокурора, сумарна вартість набутих за півтора роки активів склала 13,9 млн грн.

Читайте: Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла в США (доповнено)

Можлива причетність Стефанішиної до корупції

Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

Також читайте: Виробництво ракет до Patriot в Україні може зайняти від 1 до 5 років, - Стефанішина

Автор: 

НАБУ (4429) Стефанішина Ольга спецуповноважена (391) підозра (922)
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Топ коментарі
+16
Шашличні кадри
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05.08.2026 14:23 Відповісти
+13
Набу, почніть.реальні посадки НА ДОВІЧНО ЦИХ СУК антинародних!!!
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05.08.2026 14:22 Відповісти
+12
Курва zелена.
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05.08.2026 14:23 Відповісти

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