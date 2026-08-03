Зеленський звільнив Стефанішину з посади посла в США (доповнено)

Президент України звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки Ольгу Стефанішину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента.

"Звільнити СТЕФАНІШИНУ Ольгу Віталіївну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки", - йдеться в указі.

Інших деталей щодо причин кадрового рішення не зазначено.

Доповнення

Сама Стефанішина у соцмережі фейсбук заявила, що це було її рішення піти з посади посла в США.

"Це моє власне рішення, продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше", - заявила вона.

Вона також пообіцяла прокоментувати публічно найближчим часом низку запитань, які "останнім часом лунають у медіа".

До свого допису Стефанішина додала фото заяви про звільнення.

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Можлива причетність Стефанішиної до корупції

Нагадаємо, раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

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