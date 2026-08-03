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Зеленский уволил Стефанишину с должности посла в США (дополнено)

Увольнение Ольги Стефанишиной

Президент Украины освободил от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки Ольгу Стефанишину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента.

"Уволить СТЕФАНИШИНУ Ольгу Витальевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки", — говорится в указе.

Других подробностей относительно причин кадрового решения не указано.

Дополнение

Сама Стефанишина заявила в Facebook, что это было ее решение уйти с поста посла в США.

"Это мое собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами, которые обсуждались ранее", — сказала она.

Она также пообещала в ближайшем будущем публично прокомментировать ряд вопросов, "которые недавно обсуждались в СМИ".

К своему посту Стефанишина добавила фотографию своего заявления об отставке.

звільнення Стефанішиної

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Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из близкого окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25414) посол (1883) США (30276) увольнение (2782) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (309)
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Топ комментарии
+17
Прилаштують в інший бордель!
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03.08.2026 20:01 Ответить
+16
в зовнішню розвідку відправлять.
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03.08.2026 20:07 Ответить
+8
Я б призначив Кошового чи Пікалова послом в США ... щоб був ПОВНИЙ КВАРТАЛ у МЗС ... переможці73% потребують "веселухи" !
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03.08.2026 20:16 Ответить

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