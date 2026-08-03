Зеленский уволил Стефанишину с должности посла в США (дополнено)
Президент Украины освободил от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки Ольгу Стефанишину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса президента.
"Уволить СТЕФАНИШИНУ Ольгу Витальевну с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенных Штатах Америки", — говорится в указе.
Других подробностей относительно причин кадрового решения не указано.
Дополнение
Сама Стефанишина заявила в Facebook, что это было ее решение уйти с поста посла в США.
"Это мое собственное решение, продиктованное личными обстоятельствами, которые обсуждались ранее", — сказала она.
Она также пообещала в ближайшем будущем публично прокомментировать ряд вопросов, "которые недавно обсуждались в СМИ".
К своему посту Стефанишина добавила фотографию своего заявления об отставке.
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Возможная причастность Стефанишиной к коррупции
Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из близкого окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.
САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.
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