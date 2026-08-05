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Новости Подозрение Стефанишиной от НАБУ
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НАБУ сообщило Стефанишиной о подозрении: ей избирают меру пресечения

Антикоррупционные органы сообщили о предъявлении подозрения бывшей вице-премьеру по вопросам евроинтеграции и бывшему послу в США Ольге Стефанишиной.

Об этом сообщила пресс-служба ЦПК, передает Цензор.НЕТ.

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Сейчас Высший антикоррупционный суд выбирает ей меру пресечения.

Стефанишиной сообщили о подозрении: суд избирает меру пресечения

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Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из ближайшего окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.

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Автор: 

НАБУ (4955) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (310) подозрение (773)
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Топ комментарии
+20
Набу, почніть.реальні посадки НА ДОВІЧНО ЦИХ СУК антинародних!!!
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05.08.2026 14:22 Ответить
+18
Шашличні кадри
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05.08.2026 14:23 Ответить
+17
Курва zелена.
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05.08.2026 14:23 Ответить

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