НАБУ сообщило Стефанишиной о подозрении: ей избирают меру пресечения

Антикоррупционные органы сообщили о предъявлении подозрения бывшей вице-премьеру по вопросам евроинтеграции и бывшему послу в США Ольге Стефанишиной.

Об этом сообщила пресс-служба ЦПК, передает Цензор.НЕТ.

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Сейчас Высший антикоррупционный суд выбирает ей меру пресечения.

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Возможная причастность Стефанишиной к коррупции

Напомним, ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из ближайшего окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

САП зарегистрировала уголовное производство, в рамках которого будет проверена причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.

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