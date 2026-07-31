Производство ракет для Patriot в Украине может занять от 1 до 5 лет, - Стефанишина

Украина ведет переговоры с Пентагоном о получении лицензии на внутреннее производство ракет-перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot. Однако процесс развертывания соответствующих мощностей может занять от одного до пяти лет.

Об этом, как пишет Reuters, заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ключевые детали переговорного процесса и сотрудничества

Представители компании Raytheon Co уже посетили Украину с визитом. В то же время Lockheed Martin Corp, которая производит сами перехватчики PAC-3, в настоящее время готовит собственную команду экспертов для визита в страну.

Стефанишина рассказала, что Киев рассматривает не только локализацию производства, но и закупку ракет PAC-3 в долгосрочной перспективе с возможностью их последующего обмена с другими государствами-покупателями.

Несмотря на надежды на прекращение войны благодаря новому дипломатическому импульсу, Украина остро нуждается в новых противоракетных системах уже сегодня, — заявила Стефанишина.

"Разрушительное воздействие каждой ночной атаки сейчас просто невероятно", — отметила Ольга Стефанишина, подчеркнув критическую важность срочного укрепления украинского воздушного пространства.

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