РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12393 посетителя онлайн
Новости Производство украинского оружия
780 20

Производство ракет для Patriot в Украине может занять от 1 до 5 лет, - Стефанишина

Производство ракет для Patriot в Украине может занять до 5 лет

Украина ведет переговоры с Пентагоном о получении лицензии на внутреннее производство ракет-перехватчиков PAC-3 для систем ПВО Patriot. Однако процесс развертывания соответствующих мощностей может занять от одного до пяти лет.

Об этом, как пишет Reuters, заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ключевые детали переговорного процесса и сотрудничества

Представители компании Raytheon Co уже посетили Украину с визитом. В то же время Lockheed Martin Corp, которая производит сами перехватчики PAC-3, в настоящее время готовит собственную команду экспертов для визита в страну.

Стефанишина рассказала, что Киев рассматривает не только локализацию производства, но и закупку ракет PAC-3 в долгосрочной перспективе с возможностью их последующего обмена с другими государствами-покупателями.

Несмотря на надежды на прекращение войны благодаря новому дипломатическому импульсу, Украина остро нуждается в новых противоракетных системах уже сегодня, — заявила Стефанишина.

"Разрушительное воздействие каждой ночной атаки сейчас просто невероятно", — отметила Ольга Стефанишина, подчеркнув критическую важность срочного укрепления украинского воздушного пространства.

Читайте: Трамп поставил под сомнение производство ракет Patriot в Украине

Автор: 

производство (636) ракеты (4153) Украина (41830) Стефанишина Ольга спецуполномоченная (307) Patriot (516)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Пані послиця США не чує що каже президент США???
показать весь комментарий
31.07.2026 12:46 Ответить
+5
може і чує, але не розуміє англійську.
вона ж пошлюха на лижах від набу, а не перекладач!
показать весь комментарий
31.07.2026 12:50 Ответить
+5
З цими панами ми ракет не побачимо ще довго. Може простіше відновити виробництво старих радянських С-300 та БУК-ів? Ну реально - у деяких членів ЄС вони є в наявності. Попросити, щоб американці/європейці допомогли з реверс-інжиниригом і почати хоч їх робити. Був же ж проект "FrankenSAM". Чому не можна щось зробити?
показать весь комментарий
31.07.2026 12:56 Ответить

Загрузка...

 
 