Виробництво ракет до Patriot в Україні може зайняти від 1 до 5 років, - Стефанішина
Україна проводить переговори з Пентагоном щодо отримання ліцензії на внутрішнє виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot. Однак процес розгортання відповідних потужностей може зайняти від одного до п'яти років.
Про це, як пише Reuters, заявила посол України у США Ольга Стефанішина, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ключові деталі переговорного процесу та співпраці
Представники компанії Raytheon Co уже відвідали Україну з візитом. Водночас Lockheed Martin Corp, яка виготовляє самі перехоплювачі PAC-3, наразі готує власну команду експертів для візиту в країну.
Стефанішина розповіла, що Київ опрацьовує не лише локалізацію виробництва, а й закупівлю ракет PAC-3 на довгострокову перспективу з можливістю подальшого обміну ними з іншими державами-покупцями.
Попри надії на припинення війни завдяки новому дипломатичному імпульсу, Україна гостро потребує нових протиракетних систем уже сьогодні, - заявила Стефанішина.
"Руйнівний вплив кожної нічної атаки зараз неймовірний", - наголосила Ольга Стефанішина, підкреслюючи критичну важливість термінового посилення українського неба.
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вона ж пошлюха на лижах від набу, а не перекладач!