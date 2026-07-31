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Новини Виробництво української зброї Ракети до Patriot
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Виробництво ракет до Patriot в Україні може зайняти від 1 до 5 років, - Стефанішина

Виробництво ракет до Patriot в Україні може тривати до 5 років

Україна проводить переговори з Пентагоном щодо отримання ліцензії на внутрішнє виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot. Однак процес розгортання відповідних потужностей може зайняти від одного до п'яти років.

Про це, як пише Reuters, заявила посол України у США Ольга Стефанішина, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ключові деталі переговорного процесу та співпраці

Представники компанії Raytheon Co уже відвідали Україну з візитом. Водночас Lockheed Martin Corp, яка виготовляє самі перехоплювачі PAC-3, наразі готує власну команду експертів для візиту в країну.

Стефанішина розповіла, що Київ опрацьовує не лише локалізацію виробництва, а й закупівлю ракет PAC-3 на довгострокову перспективу з можливістю подальшого обміну ними з іншими державами-покупцями.

Попри надії на припинення війни завдяки новому дипломатичному імпульсу, Україна гостро потребує нових протиракетних систем уже сьогодні, - заявила Стефанішина.

"Руйнівний вплив кожної нічної атаки зараз неймовірний", - наголосила Ольга Стефанішина, підкреслюючи критичну важливість термінового посилення українського неба.

Читайте: Трамп поставив під сумнів виробництво ракет Patriot в Україні

Автор: 

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Топ коментарі
+3
Пані послиця США не чує що каже президент США???
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31.07.2026 12:46 Відповісти
+1
може і чує, але не розуміє англійську.
вона ж пошлюха на лижах від набу, а не перекладач!
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31.07.2026 12:50 Відповісти
+1
Скільки ще ця ЗЕлена блювотина буде литись на наші голови - сил вже немає терпіти!
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31.07.2026 12:52 Відповісти

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