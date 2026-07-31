Трамп поставив під сумнів виробництво ракет Patriot в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot в Україні поки не ухвалене, що ставить під питання один із ключових оборонних проєктів Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times.

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Трамп зазначив, що наразі не може підтвердити готовність Вашингтона дозволити Україні виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

"Я не впевнений. Ми розглядаємо це питання", - сказав очільник Білого дому.

Він також пояснив, що Сполучені Штати обережно ставляться до передачі ліцензій на виробництво такого озброєння.

"Це дуже незвичайна зброя, і... нам потрібно бути трохи обережними з тим, кому ми видаємо ліцензії. Ми насправді не ліцензуємо обладнання", - додав американський президент.

Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський попросив президента США Дональда Трампа надати Україні екстрений "зимовий пакет" з ракет-перехоплювачів ППО Patriot, щоб допомогти запобігти атакам Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Польща запропонувала Сполученим Штатам створити тристоронній проєкт із виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot за участю України. Виробничі потужності пропонують розмістити на території Польщі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати технічну можливість для самостійного виробництва ракет до американських систем ППО Patriot до кінця 2026 року.

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