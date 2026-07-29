Попросив Трампа надати Україні екстрений "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів ППО Patriot, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попросив президента США Дональда Трампа надати Україні екстрений "зимовий пакет" з ракет-перехоплювачів ППО Patriot, щоб допомогти запобігти атакам Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Про це Зеленський повідомив у коментарі Аxios, інформує Цензор.НЕТ.

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Вичерпання запасів ППО та загроза гуманітарної кризи взимку

За його словами, українські запаси ракет-перехоплювачів майже вичерпані, і без них країна не може захиститися від балістичних ракет. Саме тому Україна не змогла зупинити нещодавні російські атаки на Київ.

Як зазнчається, якщо цю проблему не буде вирішено до зими, російські ракетні атаки можуть знищити українські електростанції, залишивши без опалення мільйони українців та створивши гуманітарну кризу.

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Потреба України в 300 перехоплювачах Patriot

Окремо у публікації наголошуєься, що війна з Іраном також скоротила американські запаси ракет-перехоплювачів Patriot, що ускладнює їхній продаж Україні.

За даними видання, Україні до зими треба 300 ракет-перехоплювачів до ППО Patriot.

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Що передувало?

28 липня Зеленський прибув до США. Серед основних тем переговорів були протиповітряний захист і стратегічна співпраця між Україною та Сполученими Штатами.

Також цього дня у президента України були заплановані зустріч із фінським президентом Александром Стуббом, участь у Національній церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, а також зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.

Зеленський вже розповів про результати переговорів з Трампом, під час яких обговорили ППО та виробництво ракет Patriot.

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