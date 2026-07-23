Україна в ОБСЄ закликала партнерів надати ракети Patriot для захисту взимку

Україна звернулася до міжнародних партнерів із закликом створити комплексний зимовий пакет протиповітряної оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у виступі заступника постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислава Палагусинця під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ.

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Ставка на захист взимку і ракети Patriot

За словами дипломата, ключовим елементом такого пакета мають стати ракети-перехоплювачі для систем Patriot. Він пояснив, що Росія продовжує посилювати ракетні удари та свідомо використовує зимовий період як інструмент тиску на населення України.

Палагусинець наголосив, що саме ці системи залишаються найефективнішими для перехоплення балістичних ракет. Водночас інші системи, зокрема SAMP/T, IRIS-T і NASAMS, а також нова програма FREYJA, мають стати частиною багаторівневої системи захисту.

Він підкреслив, що кожен додатковий пакет допомоги з ППО рятує життя, тоді як затримки призводять до нових втрат серед цивільного населення.

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Масовані удари і нові ініціативи безпеки

Дипломат також нагадав про створення програми FREYJA та Інтегрованої коаліції протиракетної оборони. Її започаткували лідери десяти країн під час зустрічі у Парижі. Коаліція залишається відкритою для нових учасників і має посилити захист Європи від балістичних загроз.

За його даними, у період із 15 до 20 липня внаслідок російських атак загинули щонайменше 42 цивільні, ще понад 270 отримали поранення. Під час однієї з атак Росія застосувала проти Києва десятки ракет і понад сотню ударних безпілотників.

Палагусинець заявив, що удари спрямовані по житлових будинках, транспорті та цивільній інфраструктурі, зокрема по об’єктах у Сумській та Одеській областях. Він наголосив, що такі дії є воєнними злочинами та потребують рішучої реакції міжнародної спільноти.

Окремо дипломат закликав Європейський Союз ухвалити новий пакет санкцій проти Росії як відповідь на атаки. Він також нагадав про роковини катастрофи рейсу MH17 і підкреслив, що безкарність лише посилює агресію.

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