Умєров провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров провів зустріч у Києві з послом США при НАТО Метью Вітакером.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Умєрова у Телеграмі.
Дронова співпраця і нові можливості
Під час зустрічі сторони обговорили розвиток ініціативи Drone Deal між Україною та США.
За словами Умєрова, цей формат партнерства має розширити співпрацю у сфері оборони. Йдеться про обмін технологіями, спільне виробництво, інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс та розвиток сучасних оборонних рішень.
"Обговорили розвиток ініціативи Drone Deal між Україною та США", — зазначив він.
Ракети для Patriot і посилення ППО
Окремо сторони розглянули питання локалізації виробництва ракет до систем Patriot в Україні.
За словами секретаря РНБО, це важливо для посилення протиповітряної оборони та захисту українських міст і людей.
Умєров подякував Сполученим Штатам за лідерство, стратегічне бачення та підтримку. Він наголосив, що спільні дії сприяють зміцненню безпеки та наближенню справедливого миру.
Раніше з Метью Вітакером провів зустріч президент України Володимир Зеленський.
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