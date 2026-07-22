Умєров провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров провів зустріч у Києві з послом США при НАТО Метью Вітакером.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Умєрова у Телеграмі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дронова співпраця і нові можливості

Під час зустрічі сторони обговорили розвиток ініціативи Drone Deal між Україною та США.

За словами Умєрова, цей формат партнерства має розширити співпрацю у сфері оборони. Йдеться про обмін технологіями, спільне виробництво, інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс та розвиток сучасних оборонних рішень.

"Обговорили розвиток ініціативи Drone Deal між Україною та США", — зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та США домовилися про експорт українських дронів для випробувань у Штатах, - ЗМІ

Ракети для Patriot і посилення ППО

Окремо сторони розглянули питання локалізації виробництва ракет до систем Patriot в Україні.

За словами секретаря РНБО, це важливо для посилення протиповітряної оборони та захисту українських міст і людей.

Умєров подякував Сполученим Штатам за лідерство, стратегічне бачення та підтримку. Він наголосив, що спільні дії сприяють зміцненню безпеки та наближенню справедливого миру.

Раніше з Метью Вітакером провів зустріч президент України Володимир Зеленський.

Також читайте: Сандра Аудкірк стала тимчасовою повіреною у справах США в Україні