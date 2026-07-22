Умеров провел встречу с послом США при НАТО Уитакером
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров провел встречу в Киеве с послом США при НАТО Мэтью Уитакером.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Умерова в Telegram.
Сотрудничество в области дронов и новые возможности
В ходе встречи стороны обсудили развитие инициативы Drone Deal между Украиной и США.
По словам Умерова, этот формат партнерства должен расширить сотрудничество в сфере обороны. Речь идет об обмене технологиями, совместном производстве, инвестициях в украинский оборонно-промышленный комплекс и развитии современных оборонных решений.
"Обсудили развитие инициативы Drone Deal между Украиной и США", — отметил он.
Ракеты для Patriot и укрепление ПВО
Отдельно стороны рассмотрели вопрос локализации производства ракет для систем Patriot в Украине.
По словам секретаря СНБО, это важно для усиления противовоздушной обороны и защиты украинских городов и людей.
Умеров поблагодарил Соединенные Штаты за лидерство, стратегическое видение и поддержку. Он подчеркнул, что совместные действия способствуют укреплению безопасности и приближению справедливого мира.
Ранее встречу с Мэтью Уитакером провел президент Украины Владимир Зеленский.
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