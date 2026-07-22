Зеленский встретился с послом США при НАТО Уитакером и генералом Баззардом: обсудили поставки перехватчиков для Patriot и Drone Deal. ФОТО
Индустрия дронов
В среду, 22 июля, президент Владимир Зеленский провел встречу в Киеве с послом США при НАТО Мэтью Уитакером и командующим Специальной миссией НАТО по оказанию помощи в сфере безопасности и подготовке для Украины генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Защита воздушного пространства и ракеты для Patriot
По словам Зеленского, во время беседы речь шла прежде всего о том, как защитить украинское небо за счет увеличения поставок перехватчиков для систем Patriot в рамках PURL.
"Сейчас это ключевой приоритет, потому что массированные российские удары не прекращаются", — подчеркнул президент.
Совместное производство и Drone Deal
Также стороны обсудили двустороннее оборонное партнерство между США и Украиной: реализацию решения президента США Дональда Трампа, принятого в Анкаре, о предоставлении Украине лицензии на производство Patriot, а также Drone Deal, которую украинская и американская команды сейчас прорабатывают.
"Это имеет реальный потенциал, и мы надеемся, что вскоре удастся завершить работу над соглашением", — отметил Зеленский.
Кроме того, президент вручил Кертису Баззарду орден "За заслуги" III степени.
"Спасибо за то, что все эти годы агрессии вы были рядом с нами. Украина благодарна президенту Трампу, Конгрессу США и американскому народу за поддержку", — добавил глава государства.
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