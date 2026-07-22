Зеленський зустрівся із послом США при НАТО Вітакером і генералом Баззардом: обговорили постачання перехоплювачів для Patriot та Drone Deal. ФОТО

Індустрія дронів

У середу, 22 липня, президент Володимир Зеленський провів зустріч у Києві з послом США при НАТО Метью Вітакером та командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Захист неба та ракети до Patriot

За словами Зеленського, під час розмови передусім йшлося про те, як захистити українське небо через збільшення постачання перехоплювачів для Patriotʼів у межах PURL.

"Зараз це ключовий пріоритет, бо масовані російські удари не припиняються", - наголосив президент.

Спільне виробництво та Drone Deal

Також сторони обговорили двостороннє оборонне партнерство між США та Україною: реалізацію рішення президента США Дональда Трампа, ухваленого в Анкарі, про надання Україні ліцензії на виробництво Patriotʼів, а також Drone Deal, яку українська та американська команди зараз опрацьовують.

"Це має реальний потенціал, і сподіваємось, що скоро вдасться фіналізувати", - зазначив Зеленський.

Крім того, президент вручив Кертісу Баззарду орден "За заслуги" III ступеня.

"Дякую за те, що всі ці роки агресії були поруч із нами. Україна вдячна Президенту Трампу, Конгресу США й Американському народові за підтримку", - додав очільник держави.

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