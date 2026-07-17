Сандра Аудкирк стала временным поверенным в делах США в Украине

Временным поверенным в делах США в Украине назначена Сандра Аудкирк.

Об этом сообщило посольство США в Украине, передает Цензор.НЕТ.

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На этой должности Аудкирк сменит Джули Дэвис, которая недавно объявила о завершении своей дипломатической миссии.

Что известно о Сандре Аудкирк?

Аудкирк — карьерная дипломатка, представительница высшего корпуса дипломатической службы США (Senior Foreign Service), которая более 30 лет представляет интересы Соединенных Штатов в разных странах мира.

С 2024 года она работала в Министерстве обороны США, где сначала занимала должность заместителя директора Европейского центра исследований безопасности имени Джорджа К. Маршалла, а впоследствии стала гражданским заместителем и советником по вопросам внешней политики Европейского командования Вооруженных сил США. В 2021–2024 годах Сандра Аудкирк возглавляла Американский институт на Тайване.

Работая в Вашингтоне, Аудкирк занимала должности в отделе по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, отделе энергетических ресурсов, а также в отделе экономических и деловых вопросов. Она занималась вопросами стратегической конкуренции между ведущими державами, энергетической безопасности, противодействия финансированию угроз и введения экономических санкций.

Ранее дипломатка также работала старшим дежурным офицером Оперативного центра Государственного департамента США.

Кроме того, она проходила дипломатическую службу в Тайбэе, Дублине, Анкаре, Кингстоне, Стамбуле и Пекине.

Аудкирк окончила Школу дипломатической службы Джорджтаунского университета. Она владеет английским, мандаринским китайским и турецким языками.

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Что предшествовало?

Напомним, что в конце июня 2026 года временная поверенная в делах Соединенных Штатов в Украине Джули Дэвис завершила свою дипломатическую миссию.

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