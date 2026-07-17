Сандра Аудкірк стала тимчасовою повіреною у справах США в Україні

Тимчасовою повіреною у справах США в Україні призначена Сандра Аудкірк.

Про це повідомило посольство США в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ.

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На цій посаді Аудкірк замінить Джулі Девіс, яка нещодавно оголосила про завершення дипломатичної місії.

Що відомо про Сандру Аудкірк?

Аудкірк — кар’єрна дипломатка, представниця вищого корпусу дипломатичної служби США (Senior Foreign Service), яка понад 30 років представляє інтереси Сполучених Штатів у різних країнах світу.

З 2024 року вона працювала у Міністерстві оборони США, де спочатку обіймала посаду заступниці директора Європейського центру досліджень безпеки імені Джорджа К. Маршалла, а згодом стала цивільною заступницею та радницею з питань зовнішньої політики Європейського командування Збройних сил США. У 2021–2024 роках Сандра Аудкірк очолювала Американський інститут на Тайвані.

Працюючи у Вашингтоні, Аудкірк обіймала посади у відділі у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону, відділі енергетичних ресурсів, а також у відділі економічних та ділових питань. Вона займалася питаннями стратегічної конкуренції між провідними державами, енергетичної безпеки, протидії фінансуванню загроз та запровадження економічних санкцій.

Раніше дипломатка також працювала старшою черговою офіцеркою Оперативного центру Державного департаменту США.

Також вона проходила дипломатичну службу в Тайбеї, Дубліні, Анкарі, Кінгстоні, Стамбулі та Пекіні.

Аудкірк закінчила Школу дипломатичної служби Джорджтаунського університету. Вона володіє англійською, мандаринською китайською та турецькою мовами.

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Що передувало?

Нагадаємо, що наприкінці червня 2026 року тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів в Україні Джулі Девіс завершила свою дипломатичну місію.

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