Тимчасова повірена у справах США в Україні Девіс залишить посаду через розбіжності з Трампом,- FT

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс залишить свою посаду через розбіжності з президентом Дональдом Трампом.

Про це пише газета Financial Times з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Девіс залишає посаду

За даними джерел, Девіс розчарувалася у своїй ролі на тлі розбіжностей із Трампом через його позицію щодо підтримки України.

Девіс уже повідомила Держдеп про свій намір завершити дипломатичну кар'єру після майже 30 років служби.

Водночас у Держдепі заперечили інформацію і заявили, що Девіс залишається на посаді.

Девіс обіймає посаду тимчасового повіреного у справах США в Україні з травня 2025 року.

Видання зазначає, що попередниця Девіс - Бріджит Брінк пішла з посади посла США в Україні у квітні 2025 року з аналогічних причин.

Відставка Брінк

Нагадаємо, що у квітні 2025 року посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку на тлі загострення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

