Тимчасова повірена у справах США в Україні Девіс залишить посаду через розбіжності з Трампом,- FT

Девіс залишає Україну через конфлікт із Трампом

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс залишить свою посаду через розбіжності з президентом Дональдом Трампом.

Про це пише газета  Financial Times з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Девіс залишає посаду 

За даними джерел, Девіс розчарувалася у своїй ролі на тлі розбіжностей із Трампом через його позицію щодо підтримки України.

Девіс уже повідомила Держдеп про свій намір завершити дипломатичну кар'єру після майже 30 років служби.

Водночас у Держдепі заперечили інформацію і заявили, що Девіс залишається на посаді.

Девіс обіймає посаду тимчасового повіреного у справах США в Україні з травня 2025 року. 

Видання зазначає, що попередниця Девіс - Бріджит Брінк пішла з посади посла США в Україні у квітні 2025 року з аналогічних причин.

Читайте також: Свириденко зустрілася з Девіс: обговорили запуск Інвестиційного фонду США-Україна та оборонні угоди

Відставка Брінк

Нагадаємо, що у квітні 2025 року посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку на тлі загострення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.

Читайте також: Порошенко провів зустріч із тимчасовою повіреною у справах США Девіс: говорили про війну і санкції

Топ коментарі
От бачите є нормальні і розумні у команді трампа ...які його залишають, з чистою совістю ...
28.04.2026 23:25 Відповісти
корабельную сосну
28.04.2026 23:03 Відповісти
Це як Зеркаль пішла коли зеленоплісняві прийшли до влади
28.04.2026 23:11 Відповісти
Пришлет на замену Трамп какого-нибудь экспрокурора или генерала в отставке. Для симметрии).
28.04.2026 22:56 Відповісти
корабельную сосну
28.04.2026 23:03 Відповісти
Вариант), но мой предпочтительнее. Данный контингент больше склонен выполнять приказы.
28.04.2026 23:07 Відповісти
рудий застройщиков поважає.

чекаємо якогось вітькова-зятькова послом від трампа

.
28.04.2026 23:48 Відповісти
Посол- должность 3-го разряда. Упомянутые особы - как минимум 6-го.
28.04.2026 23:50 Відповісти
но-но, Застройщик при трампі чиновник першого рангу.
це Рубіо трєтєрозрядний

.
29.04.2026 00:05 Відповісти
29.04.2026 01:48 Відповісти
Левітт? Вона, якраз, підходяща для Трампа - озвучує будь-яку "бредятину", яку Трамп ій вкаже...
29.04.2026 07:24 Відповісти
Це як Зеркаль пішла коли зеленоплісняві прийшли до влади
28.04.2026 23:11 Відповісти
Скоро від Трампа будуть відхрещуватися навіть його палкі підтримувачі.
28.04.2026 23:22 Відповісти
там фашисткая секта,
пока ржавого фюрера не отпоют, ничего не изменится
29.04.2026 01:02 Відповісти
Там не секта, там жополизи-пристосуванці.
29.04.2026 07:23 Відповісти
От бачите є нормальні і розумні у команді трампа ...які його залишають, з чистою совістю ...
28.04.2026 23:25 Відповісти
скоро від нього будуть відповідати і персонажі з брудною совістю - надто токсичним стає Рудий

.
29.04.2026 00:06 Відповісти
відповзати
29.04.2026 00:58 Відповісти
Рудий так стелиться перед Окурком, що навіть посла не хоче присилати. Всі тимчасово повірені.
29.04.2026 01:03 Відповісти
 
 