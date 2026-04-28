Тимчасова повірена у справах США в Україні Девіс залишить посаду через розбіжності з Трампом,- FT
Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс залишить свою посаду через розбіжності з президентом Дональдом Трампом.
Про це пише газета Financial Times з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
Девіс залишає посаду
За даними джерел, Девіс розчарувалася у своїй ролі на тлі розбіжностей із Трампом через його позицію щодо підтримки України.
Девіс уже повідомила Держдеп про свій намір завершити дипломатичну кар'єру після майже 30 років служби.
Водночас у Держдепі заперечили інформацію і заявили, що Девіс залишається на посаді.
Девіс обіймає посаду тимчасового повіреного у справах США в Україні з травня 2025 року.
Видання зазначає, що попередниця Девіс - Бріджит Брінк пішла з посади посла США в Україні у квітні 2025 року з аналогічних причин.
Відставка Брінк
Нагадаємо, що у квітні 2025 року посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку на тлі загострення політичних розбіжностей з адміністрацією президента Дональда Трампа.
чекаємо якогось вітькова-зятькова послом від трампа
це Рубіо трєтєрозрядний
пока ржавого фюрера не отпоют, ничего не изменится
