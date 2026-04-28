Временная поверенная в делах США в Украине Дэвис покинет пост из-за разногласий с Трампом, — FT
Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис покинет свой пост из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом.
Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Дэвис покидает пост
По данным источников, Дэвис разочаровалась в своей роли на фоне разногласий с Трампом из-за его позиции относительно поддержки Украины.
Дэвис уже сообщила Госдепу о своем намерении завершить дипломатическую карьеру после почти 30 лет службы.
В то же время в Госдепе опровергли эту информацию и заявили, что Дэвис остается на должности.
Дэвис занимает должность временного поверенного в делах США в Украине с мая 2025 года.
Издание отмечает, что предшественница Дэвис — Бриджит Бринк — ушла с поста посла США в Украине в апреле 2025 года по аналогичным причинам.
Отставка Бринк
Напомним, что в апреле 2025 года посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку на фоне обострения политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.
чекаємо якогось вітькова-зятькова послом від трампа
це Рубіо трєтєрозрядний
