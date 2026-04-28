Временная поверенная в делах США в Украине Дэвис покинет пост из-за разногласий с Трампом, — FT

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис покинет свой пост из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

По данным источников, Дэвис разочаровалась в своей роли на фоне разногласий с Трампом из-за его позиции относительно поддержки Украины.

Дэвис уже сообщила Госдепу о своем намерении завершить дипломатическую карьеру после почти 30 лет службы.

В то же время в Госдепе опровергли эту информацию и заявили, что Дэвис остается на должности.

Дэвис занимает должность временного поверенного в делах США в Украине с мая 2025 года. 

Издание отмечает, что предшественница Дэвис — Бриджит Бринк — ушла с поста посла США в Украине в апреле 2025 года по аналогичным причинам.

Напомним, что в апреле 2025 года посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку на фоне обострения политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.

Це як Зеркаль пішла коли зеленоплісняві прийшли до влади
28.04.2026 23:11 Ответить
От бачите є нормальні і розумні у команді трампа ...які його залишають, з чистою совістю ...
28.04.2026 23:25 Ответить
Вариант), но мой предпочтительнее. Данный контингент больше склонен выполнять приказы.
28.04.2026 23:07 Ответить
Пришлет на замену Трамп какого-нибудь экспрокурора или генерала в отставке. Для симметрии).
28.04.2026 22:56 Ответить
28.04.2026 23:03 Ответить
рудий застройщиков поважає.

чекаємо якогось вітькова-зятькова послом від трампа

.
28.04.2026 23:48 Ответить
Посол- должность 3-го разряда. Упомянутые особы - как минимум 6-го.
28.04.2026 23:50 Ответить
но-но, Застройщик при трампі чиновник першого рангу.
це Рубіо трєтєрозрядний
це Рубіо трєтєрозрядний

.
29.04.2026 00:05 Ответить
Скоро від Трампа будуть відхрещуватися навіть його палкі підтримувачі.
28.04.2026 23:22 Ответить
скоро від нього будуть відповідати і персонажі з брудною совістю - надто токсичним стає Рудий

.
29.04.2026 00:06 Ответить
 
 