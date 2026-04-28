Временная поверенная в делах США в Украине Дэвис покинет пост из-за разногласий с Трампом, — FT

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис покинет свой пост из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Дэвис покидает пост

По данным источников, Дэвис разочаровалась в своей роли на фоне разногласий с Трампом из-за его позиции относительно поддержки Украины.

Дэвис уже сообщила Госдепу о своем намерении завершить дипломатическую карьеру после почти 30 лет службы.

В то же время в Госдепе опровергли эту информацию и заявили, что Дэвис остается на должности.

Дэвис занимает должность временного поверенного в делах США в Украине с мая 2025 года.

Издание отмечает, что предшественница Дэвис — Бриджит Бринк — ушла с поста посла США в Украине в апреле 2025 года по аналогичным причинам.

Отставка Бринк

Напомним, что в апреле 2025 года посол США в Украине Бриджит Бринк подала в отставку на фоне обострения политических разногласий с администрацией президента Дональда Трампа.

