Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс завершила дипмісію в Україні. ФОТО
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс з нагоди завершення її дипломатичної місії в нашій країні.
Про це повідомляє пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говорили дипломати?
Під час зустрічі співрозмовники обговорили актуальну безпекову ситуацію та мирні зусилля. Сибіга наголосив на важливості активної ролі та лідерства США у просуванні мирного процесу й досягненні всеохоплюючого і сталого миру.
Також глава МЗС висловив вдячність Джулі Девіс за її особистий внесок у розвиток активного політичного діалогу між Україною та США та за ефективну взаємодію у важливий для України період.
"Ми вдячні Сполученим Штатам за незмінну підтримку України та українського народу. Високо цінуємо ваш особистий внесок у розвиток українсько-американського стратегічного партнерства. Сьогодні особливо важливо зберігати високу динаміку нашої співпраці та спільно ухвалювати проактивні рішення, які наближатимуть всеохоплюючий і тривалий мир для України",- наголосив Сибіга.
Крім того, міністр відзначив важливість нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Франції під час Саміту G7, яка підтвердила спільне прагнення України та США до подальшого зміцнення стратегічного партнерства та координації зусиль задля досягнення миру.
Також Сибіга висловив вдячність американському народові за солідарність з Україною та наголосив на важливості збереження двопартійної підтримки України в США.
Глава МЗС побажав Джулі Девіс успіхів у подальшій дипломатичній діяльності, а також привітав Сполучені Штати Америки з наближенням 250-річчя незалежності, побажавши американському народові миру та процвітання.
"Україна високо цінує дружбу зі Сполученими Штатами. Переконаний, що наше стратегічне партнерство й надалі зміцнюватиметься на благо наших держав і народів, а також спільної справи захисту свободи, демократії й міжнародного права",- додав Сибіга.
Що передувало?
Нагадаємо, що у квітні газета Financial Times повідомляла, що тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс залишить свою посаду через розбіжності з президентом Дональдом Трампом.
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