Тимчасова повірена у справах США Джулі Девіс завершила дипмісію в Україні. ФОТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс з нагоди завершення її дипломатичної місії в нашій країні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Про що говорили дипломати?

Під час зустрічі співрозмовники обговорили актуальну безпекову ситуацію та мирні зусилля. Сибіга наголосив на важливості активної ролі та лідерства США у просуванні мирного процесу й досягненні всеохоплюючого і сталого миру.

Фото: Пресслужба МЗС України

Також глава МЗС висловив вдячність Джулі Девіс за її особистий внесок у розвиток активного політичного діалогу між Україною та США та за ефективну взаємодію у важливий для України період.

Фото: Пресслужба МЗС України

"Ми вдячні Сполученим Штатам за незмінну підтримку України та українського народу. Високо цінуємо ваш особистий внесок у розвиток українсько-американського стратегічного партнерства. Сьогодні особливо важливо зберігати високу динаміку нашої співпраці та спільно ухвалювати проактивні рішення, які наближатимуть всеохоплюючий і тривалий мир для України",- наголосив Сибіга.

Крім того, міністр відзначив важливість нещодавньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Франції під час Саміту G7, яка підтвердила спільне прагнення України та США до подальшого зміцнення стратегічного партнерства та координації зусиль задля досягнення миру.

Фото: Пресслужба МЗС України

Також Сибіга висловив вдячність американському народові за солідарність з Україною та наголосив на важливості збереження двопартійної підтримки України в США.

Глава МЗС побажав Джулі Девіс успіхів у подальшій дипломатичній діяльності, а також привітав Сполучені Штати Америки з наближенням 250-річчя незалежності, побажавши американському народові миру та процвітання.

Фото: Пресслужба МЗС України

"Україна високо цінує дружбу зі Сполученими Штатами. Переконаний, що наше стратегічне партнерство й надалі зміцнюватиметься на благо наших держав і народів, а також спільної справи захисту свободи, демократії й міжнародного права",- додав Сибіга.

Читайте також: Тимчасова повірена у справах США: я на власні очі побачила руйнування історичної пам’ятки

Що передувало?

Нагадаємо, що у квітні газета Financial Times повідомляла, що тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс залишить свою посаду через розбіжності з президентом Дональдом Трампом.

Читайте також: Тимчасова повірена у справах США в Україні Девіс залишить посаду через розбіжності з Трампом,- FT