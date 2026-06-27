Временная поверенная в делах США Джули Дэвис завершила дипломатическую миссию в Украине. ФОТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретился с временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис по случаю завершения её дипломатической миссии в нашей стране.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, пишет Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О чем говорили дипломаты?

В ходе встречи собеседники обсудили актуальную ситуацию в сфере безопасности и мирные усилия. Сибига подчеркнул важность активной роли и лидерства США в продвижении мирного процесса и достижении всеобъемлющего и устойчивого мира.

Фото: Пресс-служба МИД Украины

Также глава МИД выразил благодарность Джулии Дэвис за ее личный вклад в развитие активного политического диалога между Украиной и США и за эффективное взаимодействие в важный для Украины период.

Фото: Пресс-служба МИД Украины

"Мы благодарны Соединённым Штатам за неизменную поддержку Украины и украинского народа. Высоко ценим ваш личный вклад в развитие украинско-американского стратегического партнёрства. Сегодня особенно важно сохранять высокую динамику нашего сотрудничества и совместно принимать проактивные решения, которые приблизят всеобъемлющий и прочный мир для Украины", — подчеркнул Сибига.

Кроме того, министр отметил важность недавней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа во Франции в ходе саммита G7, которая подтвердила общее стремление Украины и США к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и координации усилий для достижения мира.

Фото: Пресс-служба МИД Украины

Также Сибига выразил благодарность американскому народу за солидарность с Украиной и подчеркнул важность сохранения двухпартийной поддержки Украины в США.

Глава МИД пожелал Джулии Дэвис успехов в дальнейшей дипломатической деятельности, а также поздравил Соединенные Штаты Америки с приближающимся 250-летием независимости, пожелав американскому народу мира и процветания.

Фото: Пресс-служба МИД Украины

"Украина высоко ценит дружбу с Соединенными Штатами. Убежден, что наше стратегическое партнерство и впредь будет укрепляться на благо наших государств и народов, а также общего дела защиты свободы, демократии и международного права", — добавил Сибига.

Читайте также: Временная поверенная в делах США: я собственными глазами увидела разрушение исторического памятника

Что этому предшествовало?

Напомним, что в апреле газета Financial Times сообщала, что временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис покинет свой пост из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом.

Читайте также: Временный поверенный в делах США в Украине Дэвис покинет свой пост из-за разногласий с Трампом, — FT