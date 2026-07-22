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Новости Отношения Украины и США Индустрия дронов
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Украина и США договорились об экспорте украинских дронов для испытаний в США, - СМИ

Индустрия дронов

Украина будет экспортировать дроны в США для испытаний: что известно?

Украина и США подписали двустороннее заявление о намерениях, позволяющее экспортировать украинские боевые беспилотники в Соединенные Штаты для военных испытаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспондент"Радио Свобода" в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на два источника, знакомых с деталями соглашения.

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Подробности

Заявление устанавливает рамки для будущего сотрудничества в сфере беспилотников и является первым подобным соглашением между двумя странами, говорят собеседники.

Ожидается, что соглашение откроет официальный канал для экспорта украинских наземных, воздушных и морских беспилотников в Соединенные Штаты для военных испытаний и оценки, что потенциально может повлиять на будущие требования Пентагона к закупкам.

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Это рассматривается как первый шаг к более широкому сотрудничеству между странами, которое в конечном итоге может включать совместное производство боевых беспилотников украинского производства на территории США, пишет издание.

"Радио Свобода" отмечает, что соглашение позволит американским военным запрашивать конкретные украинские беспилотные платформы для тестирования и оценки, а не для оперативного развертывания.

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