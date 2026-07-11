Зеленский обсудил с конгрессменом США Макколом лицензии на Patriot и дальнобойные удары по РФ

Президент Владимир Зеленский встретился с почетным председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майклом Макколом, который прибыл с визитом в Киев.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Итоги саммита НАТО и лицензии на Patriot

Зеленский поблагодарил Маккоула за двухпартийную поддержку и внимание к Украине. Конгрессмен, в свою очередь, поздравил Украину с успешными итогами саммита НАТО в Анкаре.

"Я проинформировал о результатах встречи с президентом США. Действительно, саммит стал для нас успехом. Лицензии на будущие системы Patriot в Украине — для нас это очень важно. Рассчитываем, что на уровне команд удастся оперативно это реализовать", — заявил президент.

Читайте также: Конгресс США может принять новый пакет помощи Украине до конца года, — сенатор-демократ Кейн

Дальнобойные удары по РФ и развитие формата Drone Deal

Стороны также обсудили ситуацию на поле боя, российские атаки на Украину, а также украинские удары на большие расстояния.

"То, что происходит с топливом в России, — это следствие работы наших украинских технологий. И мы готовы развивать это направление, прежде всего дроновое, с партнерами, которые поддерживали нас с самого начала. Формат для этого есть — Drone Deal, и мы обсудили, как он может работать между нашими странами", — отметил Зеленский.

Читайте также: Трамп видит Украину среди победителей, — сенатор Грэм