Конгресс США может принять новый пакет помощи Украине до конца года, — сенатор-демократ Кейн
В Конгрессе США рассчитывают, что новый пакет помощи Украине может быть окончательно одобрен до конца 2026 года.
Об этом во время пресс-конференции в Одессе 30 июня заявил сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн, отвечая на вопрос "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.
Двухпартийная поддержка
По его словам, в законопроекте об оборонной политике США уже предусмотрена "мощная двухпартийная поддержка" продолжения помощи Украине.
"Хорошая новость заключается в том, что в Законе о национальной обороне уже предусмотрена мощная санкционированная поддержка дальнейшей оборонной помощи Украине. Сейчас Сенат также работает над процессом принятия бюджета. Если ориентироваться на предыдущий опыт, бюджетные законопроекты мы обычно принимаем в конце календарного года. Но меня очень вдохновляет уровень двухпартийной поддержки Украины. Мы остаемся верными этой поддержке", – сказал Кейн.
Он добавил, что в настоящее время Сенат параллельно работает над согласованием общих бюджетных параметров – так называемых "top-line" показателей оборонных и гражданских расходов.
Что этому предшествовало?
Напомним, что в начале июня Палата представителей США поддержала законопроект о выделении Украине 1 миллиарда долларов новой военной помощи и введении новых санкций против РФ. Голосование стало возможным благодаря объединению демократов и части республиканцев, которые пошли против воли Белого дома и спикера Майка Джонсона.
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