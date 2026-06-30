Делегация сенаторов США прибыла в Одессу для переговоров об инвестициях

Двухпартийная делегация сенаторов Конгресса США посетила Одессу для обсуждения инвестиций в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении членов делегации, пишет "Укринформ".

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Что обсуждали во время визита американских сенаторов

Во время поездки в Одессу представители Сената США встретились с украинскими партнерами и американскими компаниями, которые уже работают в Украине.

Сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн заявил, что США высоко оценивают значение инвестиций в поддержку Украины, в частности не только в сфере обороны.

"Мы слышали от наших украинских друзей, насколько важны были инвестиции США в работу, которую Украина смогла проделать для своей защиты. Мы здесь говорим не только об обороне", — заявил Тим Кейн.

Сенаторы-республиканцы Тед Бадд и Алан Армстронг обсудили с представителями бизнеса вызовы, стоящие перед американскими компаниями в Украине.

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Инвестиции, энергетика и экономическое сотрудничество

По словам участников делегации, Украина обладает потенциалом для привлечения американских инвесторов в сферу добычи ресурсов и развитие альтернативной энергетики.

Сенаторы подчеркнули, что экономическое сотрудничество может стать важной частью восстановления и развития страны.

Также в Конгрессе США ранее заявляли о поддержке Украины в контексте поиска путей завершения войны и дальнейших переговоров.

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