Канцлер казначейства Великобритании Ривз впервые посетила Украину

В Украину впервые с официальным визитом прибыла канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз.

О своём визите Ривз рассказала "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

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Первый визит в Киев

Ривз прибыла в Киев после Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоялась в польском Гданьске. Отмечается, что это ее первый визит в Украину в должности канцлера казначейства.

Оборонная поддержка

Она встретилась с министром обороны Украины Михаилом Федоровым и другими украинскими чиновниками. Стороны обсудили уже оказанную Великобританией поддержку и дальнейшие шаги - в частности, новый План оборонных инвестиций и многостороннее сотрудничество, чтобы усовершенствовать закупки вооружения и ускорить поставки военной техники.

Также речь шла о применении высокоточных наступательных операций и средств поражения.

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Конфискация замороженных активов РФ

"Я четко заявляла, и правительство Великобритании неоднократно подчеркивало: мы были бы готовы использовать не только доходы, но и сами замороженные российские активы для поддержки Украины в войне против России", - сказала Ривз.

Она добавила, что это возможно только при условии совместного решения партнеров в Европейском союзе и странах G7. По ее словам, если такое соглашение будет достигнуто, Лондон полностью готов передать эти активы украинцам.

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Новый План оборонных инвестиций

Кроме того, канцлер рассказала о Плане оборонных инвестиций, который будет обнародован накануне саммита НАТО. По её словам, документ предусматривает существенное увеличение финансирования обороны, а средства будут расходоваться более эффективно, с учётом современных вызовов и новых способов ведения войны.

Ривз пояснила, что новые правила учета позволяют её правительству иначе учитывать капитальные расходы. Именно их Великобритания в основном предоставляет Украине - на восстановление разрушенной россиянами энергетической инфраструктуры и на закупку военной техники.

Она также напомнила, что Великобритания обязалась достичь уровня расходов на оборону в 3% ВВП в течение следующего срока полномочий парламента и повысить его до 3,5% к 2034-2035 годам. В настоящее время этот показатель вырос до 2,6% ВВП, а поставленную цель планируют достичь к апрелю следующего года.

Сообщается, что на встрече британские и украинские оборонные компании продемонстрировали новейшие технологии, которые используются на поле боя. По данным посольства, только представленные компании уже создали более 800 рабочих мест в Великобритании.

Почтение памяти погибших и посещение поврежденной Лавры

Кроме того, в Киеве Ривз почтила память погибших в результате полномасштабного вторжения России, возложив цветы к Стене памяти возле Михайловского Златоверхого монастыря. Она также посетила Киево-Печерскую лавру, которая подверглась значительным разрушениям во время российской атаки в ночь на 15 июня.

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