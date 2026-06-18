Великобритания передаст Украине 150 тысяч дронов и более 350 ракет до конца года, - министр обороны Джарвис

Великобритания предоставит Украине 150 тысяч дронов украинского производства, более 350 ракет противовоздушной обороны и радары до конца 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Великобритании Дэн Джарвис во время 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

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По словам британского министра, поставки будут осуществляться в рамках пакета помощи на сумму 752 млн фунтов стерлингов.

Финансирование будет обеспечено за счет средств, полученных от конфискованных российских активов через механизм ERA.

"Я договорился с министром обороны Михаилом Федоровым, что Великобритания предоставит 150 000 дронов украинского производства, а также более 350 ракет противовоздушной обороны и радаров, которые будут поставлены до конца года", — отметил Джарвис.

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины традиционно проходит под сопредседательством Великобритании и Германии.

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