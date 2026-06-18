Британія передасть Україні 150 тисяч дронів і понад 350 ракет до кінця року, - міністр оборони Джарвіс

Велика Британія надасть Україні 150 тисяч дронів українського виробництва, понад 350 ракет протиповітряної оборони та радари до кінця 2026 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони Великої Британії Ден Джарвіс під час 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

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За словами британського міністра, постачання здійснюватиметься в межах пакета допомоги на суму 752 млн фунтів стерлінгів.

Фінансування забезпечать за рахунок коштів, отриманих від конфіскованих російських активів через механізм ERA.

"Я домовився з міністром оборони Михайлом Федоровим, що Велика Британія надасть 150 000 дронів українського виробництва, а також понад 350 ракет протиповітряної оборони та радарів, які будуть поставлені до кінця року", – зазначив Джарвіс.

Засідання Контактної групи з питань оборони України традиційно проходить під співголовуванням Великої Британії та Німеччини.

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