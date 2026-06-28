Канцлерка казначейства Британії Рівз вперше відвідала Україну

До України вперше з офіційним візитом прибула канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз.

Про свій візит Рівз розповіла "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Перший візит до Києва

Рівз прибула до Києва після Конференції з питань відновлення України, що відбулася у польському Гданську. Зазначається, що це її перший візит до України на посаді канцлерки казначейства.

Оборонна підтримка

Вона зустрілася з міністром оборони України Михайлом Федоровим та іншими українськими урядовцями. Сторони обговорили вже надану Великою Британією підтримку та подальші кроки — зокрема новий План оборонних інвестицій і багатосторонню співпрацю, щоб удосконалити закупівлі озброєння та прискорити постачання військової техніки.

Також йшлося про застосування високоточних наступальних операцій та засобів ураження.

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Конфіскація заморожених активів РФ

"Я чітко заявляла, і уряд Великої Британії неодноразово наголошував: ми були б готові використовувати не лише прибутки, а й самі заморожені російські активи для підтримки України у війні проти Росії", - сказала Рівз.

Вона додала, що це можливо лише за умови спільного рішення партнерів у Європейському Союзі та країнах G7. За її словами, якщо така згода буде досягнута, Лондон повністю готовий передати ці активи українцям.

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Новий План оборонних інвестицій

Крім того, канцлерка розповіла про План оборонних інвестицій, який оприлюднять напередодні саміту НАТО. За її словами, документ передбачає суттєве збільшення фінансування оборони, а кошти витрачатимуть ефективніше, відповідно до сучасних викликів і нових способів ведення війни.

Рівз пояснила, що нові правила обліку дозволяють її уряду інакше враховувати капітальні видатки. Саме їх Велика Британія переважно надає Україні — на відновлення зруйнованої росіянами енергетичної інфраструктури та на закупівлю військової техніки.

Вона також нагадала, що Велика Британія зобов'язалася досягти рівня видатків на оборону в 3% ВВП протягом наступної каденції парламенту та підняти його до 3,5% до 2034–2035 років. Наразі цей показник зріс до 2,6% ВВП, а поставленої мети планують досягти до квітня наступного року.

Повідомляється, що на зустрічі британські й українські оборонні компанії показали новітні технології, які використовують на полі бою. За даними посольства, лише представлені компанії вже створили понад 800 робочих місць у Великій Британії.

Вшанування пам'яті полеглих та візит до пошкодженої Лаври

Крім цього, у Києві Рівз вшанувала пам'ять загиблих унаслідок повномасштабного вторгнення Росії, поклавши квіти до Стіни пам'яті біля Михайлівського Золотоверхого монастиря. Вона також відвідала Києво-Печерську лавру, яка зазнала значних руйнувань під час російської атаки в ніч на 15 червня.

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