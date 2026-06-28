Канцлерка казначейства Британії Рівз вперше відвідала Україну
До України вперше з офіційним візитом прибула канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз.
Про свій візит Рівз розповіла "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.
Перший візит до Києва
Рівз прибула до Києва після Конференції з питань відновлення України, що відбулася у польському Гданську. Зазначається, що це її перший візит до України на посаді канцлерки казначейства.
Оборонна підтримка
Вона зустрілася з міністром оборони України Михайлом Федоровим та іншими українськими урядовцями. Сторони обговорили вже надану Великою Британією підтримку та подальші кроки — зокрема новий План оборонних інвестицій і багатосторонню співпрацю, щоб удосконалити закупівлі озброєння та прискорити постачання військової техніки.
Також йшлося про застосування високоточних наступальних операцій та засобів ураження.
Конфіскація заморожених активів РФ
"Я чітко заявляла, і уряд Великої Британії неодноразово наголошував: ми були б готові використовувати не лише прибутки, а й самі заморожені російські активи для підтримки України у війні проти Росії", - сказала Рівз.
Вона додала, що це можливо лише за умови спільного рішення партнерів у Європейському Союзі та країнах G7. За її словами, якщо така згода буде досягнута, Лондон повністю готовий передати ці активи українцям.
Новий План оборонних інвестицій
Крім того, канцлерка розповіла про План оборонних інвестицій, який оприлюднять напередодні саміту НАТО. За її словами, документ передбачає суттєве збільшення фінансування оборони, а кошти витрачатимуть ефективніше, відповідно до сучасних викликів і нових способів ведення війни.
Рівз пояснила, що нові правила обліку дозволяють її уряду інакше враховувати капітальні видатки. Саме їх Велика Британія переважно надає Україні — на відновлення зруйнованої росіянами енергетичної інфраструктури та на закупівлю військової техніки.
Вона також нагадала, що Велика Британія зобов'язалася досягти рівня видатків на оборону в 3% ВВП протягом наступної каденції парламенту та підняти його до 3,5% до 2034–2035 років. Наразі цей показник зріс до 2,6% ВВП, а поставленої мети планують досягти до квітня наступного року.
Повідомляється, що на зустрічі британські й українські оборонні компанії показали новітні технології, які використовують на полі бою. За даними посольства, лише представлені компанії вже створили понад 800 робочих місць у Великій Британії.
Вшанування пам'яті полеглих та візит до пошкодженої Лаври
Крім цього, у Києві Рівз вшанувала пам'ять загиблих унаслідок повномасштабного вторгнення Росії, поклавши квіти до Стіни пам'яті біля Михайлівського Золотоверхого монастиря. Вона також відвідала Києво-Печерську лавру, яка зазнала значних руйнувань під час російської атаки в ніч на 15 червня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль