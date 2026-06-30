Делегація сенаторів США приїхала до Одеси для переговорів про інвестиції
Двопартійна делегація сенаторів Конгресу США відвідала Одесу для обговорення інвестицій в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві членів делегації, пише "Укрінформ".
Що обговорювали під час візиту американських сенаторів
Під час поїздки до Одеси представники Сенату США зустрілися з українськими партнерами та американськими компаніями, які вже працюють в Україні.
Сенатор-демократ від штату Вірджинія Тім Кейн заявив, що США високо оцінюють значення інвестицій у підтримку України, зокрема не лише у сфері оборони.
"Ми чули від наших українських друзів, наскільки важливими були інвестиції США в роботу, яку Україна змогла виконати для свого захисту. Ми тут говоримо не лише про оборону" - заявив Тім Кейн.
Сенатори-республіканці Тед Бадд і Алан Армстронг обговорили з бізнесом виклики, які стоять перед американськими компаніями в Україні.
Інвестиції, енергетика та економічна співпраця
За словами учасників делегації, Україна має потенціал для залучення американських інвесторів у сферу видобутку ресурсів та розвиток альтернативної енергетики.
Сенатори наголосили, що економічна співпраця може стати важливою частиною відновлення та розвитку країни.
Також у Конгресі США раніше заявляли про підтримку України у контексті пошуку шляхів завершення війни та подальших переговорів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль