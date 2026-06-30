Делегація сенаторів США приїхала до Одеси для переговорів про інвестиції

Двопартійна делегація сенаторів Конгресу США відвідала Одесу для обговорення інвестицій в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві членів делегації, пише "Укрінформ".

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Що обговорювали під час візиту американських сенаторів

Під час поїздки до Одеси представники Сенату США зустрілися з українськими партнерами та американськими компаніями, які вже працюють в Україні.

Сенатор-демократ від штату Вірджинія Тім Кейн заявив, що США високо оцінюють значення інвестицій у підтримку України, зокрема не лише у сфері оборони.

"Ми чули від наших українських друзів, наскільки важливими були інвестиції США в роботу, яку Україна змогла виконати для свого захисту. Ми тут говоримо не лише про оборону" - заявив Тім Кейн.

Сенатори-республіканці Тед Бадд і Алан Армстронг обговорили з бізнесом виклики, які стоять перед американськими компаніями в Україні.

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Інвестиції, енергетика та економічна співпраця

За словами учасників делегації, Україна має потенціал для залучення американських інвесторів у сферу видобутку ресурсів та розвиток альтернативної енергетики.

Сенатори наголосили, що економічна співпраця може стати важливою частиною відновлення та розвитку країни.

Також у Конгресі США раніше заявляли про підтримку України у контексті пошуку шляхів завершення війни та подальших переговорів.

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