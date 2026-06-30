Конгрес США може ухвалити новий пакет допомоги Україні до кінця року, - сенатор-демократ Кейн

У Конгресі США розраховують, що новий пакет допомоги Україні можуть остаточно ухвалити до кінця 2026 року.

Про це під час пресконференції в Одесі 30 червня заявив сенатор-демократ від штату Вірджинія Тім Кейн, відповідаючи на запитання "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Двопартійна підтримка

За його словами, у законопроєкті про оборонну політику США вже передбачена "потужна двопартійна підтримка" продовження допомоги Україні.

"Хороша новина полягає в тому, що в Законі про національну оборону вже передбачена потужна санкціонована підтримка подальшої оборонної допомоги Україні. Зараз Сенат також працює над процесом ухвалення бюджету. Якщо орієнтуватися на попередній досвід, бюджетні законопроєкти ми зазвичай ухвалюємо наприкінці календарного року. Але мене дуже надихає рівень двопартійної підтримки України. Ми залишаємося відданими цій підтримці", – сказав Кейн.

Він додав, що наразі Сенат паралельно працює над узгодженням загальних бюджетних параметрів – так званих "top-line" показників оборонних і цивільних витрат.

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Що передувало?

Нагадаємо, що на початку червня Палата представників США підтримала законопроєкт щодо виділення Україні 1 мільярда доларів нової військової допомоги та запровадження нових санкцій проти РФ. Голосування стало можливим завдяки об'єднанню демократів та частини республіканців, які пішли проти волі Білого дому та спікера Майка Джонсона.

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