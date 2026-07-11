Зеленський обговорив із конгресменом США Макколом ліцензії на Patriot та далекобійні удари по РФ
Президент Володимир Зеленський зустрівся з почесним головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Майклом Макколом, який прибув з візитом до Києва.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Підсумки саміту НАТО та ліцензії на Patriot
Зеленський подякував Маккоулу за двопартійну підтримку та увагу до України. Конгресмен зі свого боку привітав Україну з успішними результатами саміту НАТО в Анкарі.
"Я поінформував про результати зустрічі з президентом США. Дійсно, саміт був для нас успіхом. Ліцензії на майбутні системи Patriot в Україні – для нас це дуже важливо. Розраховуємо, що на рівні команд вдасться оперативно це реалізувати", - заявив президент.
Далекобійні удари по РФ та розвиток формату Drone Deal
Сторони також обговорили ситуацію на полі бою, російські атаки на Україну, а також українські далекобійні відповіді.
"Те, що відбувається з пальним в Росії, – це наслідок роботи наших українських технологій. І ми готові розвивати цей напрям, передусім дроновий, з партнерами, які підтримували нас від самого початку. Формат для цього є – Drone Deal, і ми обговорили, як він може працювати між нашими країнами", - зазначив Зеленський.
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