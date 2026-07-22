Україна та США домовилися про експорт українських дронів для випробувань у Штатах, - ЗМІ

Індустрія дронів

Україна та США підписали двосторонню заяву про наміри, що дозволяє експортувати українські бойові безпілотники до Сполучених Штатів для військових випробувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу із посиланням на два джерела, обізнані з деталями угоди.

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Подробиці

Заява встановлює рамки для майбутньої співпраці у сфері безпілотників і є першою такою угодою між двома країнами, кажуть співрозмовники.

Очікується, що угода створить офіційний шлях для експорту українських наземних, повітряних та морських безпілотників до Сполучених Штатів для військових випробувань та оцінки, що потенційно може вплинути на майбутні вимоги Пентагону до закупівель.

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Це розглядається як перший крок до ширшої співпраці між країнами, що зрештою може включати спільне виробництво бойових безпілотників українського виробництва на території США, пише видання.

Радіо Свобода зазначає, що угода дозволить американським військовим запитувати конкретні українські платформи безпілотників для тестування та оцінки, а не для оперативного розгортання.

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