Україна значно посилила ППО, а російський винищувач уперше знищено українським F-16 у повітряному бою, - генерал США Кейн. ВIДЕО
Україна за останні кілька років значно зміцнила свою багаторівневу систему протиповітряної оборони завдяки розвитку власного оборонно-промислового комплексу та підтримці союзників.
Про це під час слухань у Комітеті Сенату США з асигнувань у Вашингтоні заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Україна значно посилила можливості своєї ППО
Як зазначається, під час засідання сенатор-демократ Річард Дурбін поцікавився, якими можуть бути наслідки для України у разі припинення фінансування систем протиповітряної оборони на три роки.
Відповідаючи на запитання, Кейн акцентував увагу на тому, що Україна істотно наростила власні оборонні можливості.
"Пане, я хочу підкреслити, що неймовірна робота, яку виконує українська промислова база, полягає в масштабуванні власних можливостей. Це варіюється від їхніх можливостей "земля-повітря" до можливостей "повітря-повітря", - зазначив він.
Український F-16 вперше збив російський винищувач
Також генерал звернув увагу на нещодавній повітряний бій, у якому український винищувач F-16 успішно знищив російський літак.
"Зазначу, що нещодавно ми мали перше знищення літака в повітрі, коли український F-16 збив російський винищувач".
За словами Кейна, за останні роки Україна суттєво розширила можливості своєї багатошарової системи ППО, чому значною мірою сприяла міжнародна підтримка.
"Тож я думаю, що їхня здатність масштабувати багатошарову оборону пройшла довгий шлях за останні кілька років завдяки допомозі багатьох", - резюмував голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.
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