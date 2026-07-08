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Новини РФ втратила літак
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Збито російський Су-35, - Повітряні сили (оновлено)

8 липня було збито російський Су-35

Сьогодні, 8 липня 2026 року, Сили оборони уразили ворожий літак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Перші деталі

"Гарні новини від Повітряних Сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського ✈️ повітряного терориста!", - йдеться у повідомленні.

Модель літака та обставини його знищення наразі не розголошуються.

Пізніше у ПС повідомили, що було збито російський Су-35. Це відбулося на східному напрямку.

8 липня було збито російський Су-35

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Автор: 

армія рф (21496) літак (3124) знищення (10523) Повітряні сили (3539)
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Топ коментарі
+27
Тепер, усі чекаємо на звіт від рецедивіста-ухилянта.
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08.07.2026 13:58 Відповісти
+26
Дуже вже дошкуляв той ворожий пілот.

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08.07.2026 15:27 Відповісти
+11
чекємо подробиць від файтербомбера.
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08.07.2026 14:06 Відповісти

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