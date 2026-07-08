Збито російський Су-35, - Повітряні сили (оновлено)

Сьогодні, 8 липня 2026 року, Сили оборони уразили ворожий літак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Перші деталі

"Гарні новини від Повітряних Сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського ✈️ повітряного терориста!", - йдеться у повідомленні.

Модель літака та обставини його знищення наразі не розголошуються.

Пізніше у ПС повідомили, що було збито російський Су-35. Це відбулося на східному напрямку.

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