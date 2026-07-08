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Збито російський Су-35, - Повітряні сили (оновлено)
Сьогодні, 8 липня 2026 року, Сили оборони уразили ворожий літак.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Перші деталі
"Гарні новини від Повітряних Сил! Сьогодні відмінусували ще одного російського ✈️ повітряного терориста!", - йдеться у повідомленні.
Модель літака та обставини його знищення наразі не розголошуються.
Пізніше у ПС повідомили, що було збито російський Су-35. Це відбулося на східному напрямку.
Топ коментарі
+27 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар08.07.2026 13:58 Відповісти Посилання
+26 Тонка червона лінія
показати весь коментар08.07.2026 15:27 Відповісти Посилання
+11 Urs
показати весь коментар08.07.2026 14:06 Відповісти Посилання
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